MrBeast ve T-Series Arasında Büyük Rekabet: YouTube Abone Savaşının Galibi Kim?

T-Series 2019'da PewDiePie'yi geride bırakmıştı fakat MrBeast'in ani yükselişe geçen popülaritesi nedeniyle yakında birinci sıradan düşmesi olası görünüyor.

MrBeast ise devam eden popülerliğine rağmen hiçbir zaman YouTube'da en çok abone olunan kanal olamadı. Çünkü Hindistan'ın en büyük müzik şirketi ve film stüdyosu olan T-Series, yıllardır 263 milyon YouTube abonesiyle en üst sırada kalmayı başardı.

Ancak, son zamanlardaki rekabet nedeniyle MrBeast 252 milyon aboneyle bu rakama hızla yaklaşıyor.

Lider konumu tehdit altında olan T-Series, Pazartesi günü izleyicileri kanala abone olmaya teşvik eden yeni bir video yayınladı.

Video içeriği ise T-Series'in kurucusu Gulshan Kumar'a (1997'de vefat eden) atfedilen bir konuşmadan oluşuyor ve "Hindistan'ı ve halkımı uluslararası platformun zirvesine koymak istiyorum" sözüyle açılıyor. Sonrasında ise potansiyel abonelere birlikte tarih yazmaları gerektiğini bildiriyor.

Videoda doğrudan MrBeast'ten bahsedilmiyor ancak T-Series tarafından yayınlanan olağan müzik videoları ve film fragmanları arasında harekete geçirici mesajlar öne çıkıyor.

With the upcoming sub race with T-Series I just want to make clear I love my fans from India and this has nothing to do with countries, I just want to be #1 most subscribed haha pic.twitter.com/gtbFz9dKKU