YouTube Açılmıyor, Nasıl Düzeltilir? Pratik Çözüm!

YouTube açılmıyor mu? Popüler video paylaşım hizmetinin kullanılamamasına yol açan problem kullanım deneyimini ciddi ölçüde olumsuz etkiliyor. Neyse ki platformdaki videoların izlenememesine neden olan sorunun düzelmesini sağlayabilecek çeşitli çözüm yöntemleri bulunuyor.

Bu rehberde dünya genelinde yaygın olarak kullanılan popüler hizmette meydana gelen can sıkıcı problemin düzelmesini sağlayabilecek yolları sıraladık. Eğer siz de YouTube video açılmıyor sorunu ile karşılaştıysanız rehberimizde yer alan yöntemleri uygulayabilirsiniz.

YouTube Neden Açılmıyor?

YouTube sunucularında problem olabilir.

İnternet bağlantısında sorun olabilir.

Önbellekteki bazı dosyalarda problem olabilir.

Uygulama veya tarayıcı güncel olmayabilir.

Sisteme virüs bulaşmış olabilir.

Kullanılan VPN'in sunucusunda sorun olabilir.

Tarayıcıda ekli bir uzantı neden olabilir.

YouTube açılmama sorununun birden fazla nedeni olabilir. Örneğin internet bağlantısında meydana gelen bir problem, platformdaki videoların görüntülenememesine yol açar. Ayrıca YouTube'un sunucularında bir sorun varsa hizmet problem düzeltilene kadar kullanılamaz.

YouTube Açılmıyor, Çözüm Yöntemleri Neler?

YouTube sunucularını kontrol edin.

İnternet bağlantısını kontrol edin.

Tarayıcının uzantılarını devre dışı bırakın.

Tarayıcıyı veya uygulamayı güncelleyin.

Tarayıcının veya uygulamanın önbelleğini temizleyin.

Sürücüleri güncelleyin.

Yazılım güncellemesi yapın.

Tarih ve saat bilgilerini kontrol edin.

Virüs taraması yapın.

Ağ ayarlarını sıfırlayın.

YouTube Sunucularını Kontrol Edin

YouTube videoları açılmıyor sorunu ile karşılaştıysanız ilk olarak hizmetin sunucularını kontrol etmeniz gerekiyor çünkü problem sunuculardan kaynaklanıyor olabilir. Downdetector isimli sitenin YouTube sunucuları sayfasından kontrol edebilirsiniz. Ayrıca YouTube'un resmî sosyal medya hesaplarına da göz atabilirsiniz.

İnternet Bağlantısını Kontrol Edin

Eğer sunucularda herhangi bir sorun yoksa internet bağlantısını kontrol edin. İnternet hız testi yaparak bağlantının yeterli seviyede hıza sahip olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Eğer problem varsa modemin güç butonuna basarak kapatın ve 10 saniye civarında bekledikten sonra güç butonuna tekrar basarak açın.

Tarayıcının Uzantılarını Devre Dışı Bırakın

Web tarayıcısında ekli olan bir uzantı, YouTube açılmama sorununa yol açabilir. Bu sebepten ötürü sorunun bundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını öğrenmek için uzantıların tamamını devre dışı bırakın ve problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Google Chrome isimli web tarayıcısını kullanıyorsanız sağ üst köşede yer alan yapboz simgesinin üzerine tıklayın ve "Uzantıları yönet" seçeneğini seçin. Açılan sayfadan uzantıları devre dışı bırakabilirsiniz.

Tarayıcıyı veya Uygulamayı Güncelleyin

Eğer söz konusu problemi mobil cihazınızda yaşıyorsanız App Store ya da Play Store'a girebilir ve hizmetin sayfasını ziyaret edip "Güncelle" butonuna basın. Google Chrome tarayıcısı kullanıyorsanız sağ üst köşedeki üç nokta simgesine tıklayın ve Yardım sekmesinden "Google Chrome hakkında" seçeneğini seçin.

Tarayıcının veya Uygulamanın Önbelleğini Temizleyin

YouTube açılmıyor sorunu için uygulanabilecek yöntemler arasında önbellek temizleme de yer alıyor. Chrome kullanıyorsanız sağ üst köşede bulunan üç nokta simgesine tıklayın ve açılan pencereden Geçmiş sayfasını görüntüleyin. Soldaki "Tarama verilerini temizle" sekmesinden önbelleği temizleyebilirsiniz.

Akıllı telefon ya da tablette YouTube önbelleğini temizlemek için ayarlar sayfasından Uygulamalar kategorisine girin. Açılan listeden YouTube'u seçin ve "Depolama" bölümünü açın. Son olarak "Önbelleği Sil" butonuna dokunun.

Sürücüleri Güncelleyin

Sürücüleri güncellemek için ilk olarak Başlat menüsüne sağ tıklayın. Açılan pencere üzerinden "Aygıt Yöneticisi" aracına tıklayın. Güncel olmayan sürücülerin üzerine sağ tıklayıp "sürücüyü güncelleştir" seçeneğini seçin. Daha sonra ekranda yer alan talimatları uygulayın.

Eğer bu adımlar ile uğraşmak istemiyorsanız driver güncelleme programları kullanabilirsiniz. Bu programlar, güncel olmayan sürücüleri tespit eder ve çok pratik bir şekilde günceller. Böylelikle söz konusu işlem için uğraşmamış olursunuz.

Yazılım Güncellemesi Yapın

Akıllı telefonda veya tablette yazılım güncellemesi yapmak için cihazın ayarlar menüsünü görüntüleyin ve hemen ardından Sistem kategorisini açın. Bir sonraki adımda "Yazılım Güncellemesi" bölümüne girin ve yeni güncelleme olup olmadığını kontrol edin. Eğer varsa yapın.

Bilgisayarda Windows güncellemesi yapmak için "Windows + I" kısayolunu kullanarak ayarlar penceresini açın. Windows Update sekmesi üzerinden "Güncellemeleri denetle" butonuna basın. Yeni bir güncelleme varsa işlemi gerçekleştirin.

Tarih ve Saat Bilgilerini Kontrol Edin

Mobil cihazınızda tarih ve saat bilgilerini kontrol etmek için öncelikle ayarlar sayfasına girin. Bir sonraki adımda Sistem kategorisini açın. Açılan sayfadan "Tarih ve saat" bölümünü görüntüleyin. "Otomatik olarak ayarlar" seçeneğini aktif hâle getirin.

Bilgisayarınızda söz konusu işlemi yapmak için ilk olarak "Windows + I" kısayolunu kullanın ve açılan pencere üzerinden "Zaman ve Dil" kategorisine girin. Daha sonra "Saati otomatik olarak ayarla" seçeneğine basın.

Virüs Taraması Yapın

YouTube videoları açılmıyor sorunu, sisteme bulaşan bir kötü amaçlı yazılımdan kaynaklanıyor olabilir. Antivirüs programları, sistemde zararlı yazılım olup olmadığını tespit eder ve bulduğu kötü amaçlı yazılımları temizler.

Ağ Ayarlarını Sıfırlayın

Tablet ya da akıllı telefonda ağ ayarlarını sıfırlamak için mobil cihazın ayarlar sayfasında yer alan Sistem kategorisine girin. "Sıfırlama" kategorisini açın ve hemen ardından "Ağ ayarlarını sıfırla" seçeneğini seçin. Ekrandaki talimatları uygulayın.

Dizüstü bilgisayarda söz konusu işlem için öncelikle "Windows + I" kısayolunu kullanarak ayarlar penceresini görüntüleyin. Açılan pencereden "Ağ ve İnternet" kategorisini açın. Durum sekmesinde yer alan "Ağ sıfırlama" seçeneğini seçin ve ekranda yer alan talimatları sırasıyla yapın.

Ağ ayarlarını sıfırlamadan önce kablosuz internet ağının şifresini bildiğinizden emin olun. Aksi takdirde sıfırlama işleminden sonra Wi-Fi ağına bağlanamazsınız. Bunun için modemi sıfırlamak zorunda kalabilirsiniz.

Bu yazıda YouTube açılmıyor, çözümü nedir sorusunu yanıtladık. Eğer söz konusu problemi farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.