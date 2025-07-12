MrBeast Çağrısı: "Nerede Ne Kadar İçerik Üreticisi Varsa Hepsi Gelsin"

YouTube'un en ünlü ismi MrBeast, (gerçek adı Jimmy Donaldson) tarihin en büyük içerik üreticisi projesini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. X (eski Twitter) üzerinden paylaşım yapan hayırsever içerik üreticisi, attığı tek bir tweet ile tüm internet dünyasının dengesini sarsmayı başardı.

If you want to be apart of the biggest creator collab ever on August 1st, dm me :D



(If I don’t follow you just reply to this tweet!) — MrBeast (@MrBeast) July 11, 2025

Gönderide, "1 Ağustos'ta gerçekleşecek en büyük içerik üreticisi iş birliğinde yer almak istiyorsanız bana mesaj atın. Eğer sizi takip etmiyorsam paylaşımın altına yorum bırakın." ifadeleri yer aldı. Gönderi daha dün paylaşılmış olmasına rağmen 10 milyondan fazla kişi tarafından görüntülendi ve neredeyse 40 bin yorum etkileşimi aldı.

MrBeast'in belli bir kitleye değil, dünyadaki bütün içerik üreticilerine sesleniyor olması dikkatlerden kaçmadı. Yani hem YouTuber, hem TikToker olan kim varsa bu içerikte yer alabilecek. MrBeast "kim varsa gelsin" şeklinde konuşuyor ama projeye dair kesin bir bilgi vermiyor.

Dijital Dünyadaki En Büyük İçerik Üreticisi Projesi Olabilir

Etkileşim sayısı çok yüksek olmasına rağmen MrBeast, son açıklamasında mesajlara halen dönüş yaptığını duyurdu. İnternet tarihinin görüp görebileceği en büyük projeye imza atacak olması bir yana; hem büyük hem de küçük kitleye hitap eden ne kadar içerik üreticisi varsa hepsini istiyor olması da bu projenin çok büyük ses getireceğini düşündürüyor. Çok büyük çapta bir topluluk bir araya gelecek. Yayıncılık tarihinde böylesi daha önce görülmemişti.

Bazı bilindik isimler, MrBeast'in bu çağrısına yanıt vermekte gecikmedi. Şimdiye kadar TenZ, Valkyrae, isaacwhy gibi isimlerin projeye destek verdiği belirtiliyor. Bu dev organizasyonun ne olduğuna dair bilgi verilmemiş olsa da 1 Ağustos'ta internet dünyası kökten değişebilir. MrBeast, yaptığı tek bir paylaşımla gücünün sınırlarını kanıtladı. Şimdi sadece beklemek ve bu projenin ne olduğunu görmek kaldı.