2015'ten Beri Kullandığımız YouTube Özelliğine Veda: Biz Nerede Gezeceğiz?

YouTube, yapay zekâ destekli Veo 3 ile oluşturulan videoların platformda yarattığı dev çöplüğü temizlemek için kolları sıvarken eski alışkanlıklardan da vazgeçme kararı aldı.

Tam 10 senedir YouTube'da bulunan, içerik üreticilerin çoğu zaman öne çıkmasını sağlayan ama son yıllarda neredeyse hiç rağbet görmeyen Trendler ve Trending Now sekmeleri kaldırılacak.

Trendler sekmesi, yükselişte olan içerikleri toplayıp tek bir liste halinde sunuyordu ve burada herhangi bir spesifik alan yoktu. Hangi video yükselişteyse, diğer videolarla karma şekilde beliriyordu. Yeni sistemde trendler, kategorilere ayrılmış olarak karşımıza çıkacak. Böylece ilgi duyduğunuz alanlardaki içerik üreticilerini bulmak daha kolay olacak.

YouTube Trendler Sekmesi 5 Senedir İlgi Görmüyor

Şirketin açıklamasına göre, kişiselleştirilmiş video önerileri sayesinde kullanıcıların ilgisini çeken popüler içerikler doğal bir şekilde ön plana çıkarılacak. Böylece kıyıda köşede kalmış içerikler, gerçekten o içeriğe ilgi duyan kişiler tarafından bulunacak.

YouTube algoritması, kullanıcının izleme alışkanlıklarına dayanarak öneride bulunmaya devam edecek. Platform ayrıca resmi sosyal medya hesapları ve @YouTube kanalı üzerinden Yükselen İçerik Üreticilerine de destek verecek.

Kararın alınmasındaki ana etken ise Trendler sayfalarının artık ilgi görmüyor oluşu. Özellikle son beş yılda Trending sayfasının ziyaret sayısı çok düşmüş. Öte yandan "Keşfet" menüsü mevcut işlevini görmeye devam edecek. Kanal sayfaları ve abonelik akışları bu sayfada belirmeyi sürdürecek.