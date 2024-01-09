El Konsolu Sektörüne MSI da Giriş Yapıyor: MSI Claw Tanıtıldı!

MSI, CES'te duyurduğu yeni Windows tabanlı oyun el bilgisayarı Claw ile Valve'ın Steam Deck'ine rakip olan en son bilgisayar üreticisi oldu.

MSI'ın basın bültenine göre Claw, Intel'in geçen ay duyurduğu yeni Meteor Lake Core Ultra işlemcisinden güç alıyor ve Intel Core Ultra 7 155H'den gücünü alıyor.

MSI, CES 2024'te, yılın ilk yarısında 699 ila 799 dolar arasında değişen üç model göndermeyi planladığını ve standart modelin Core Ultra 5 ve 512 GB depolama alanıyla gönderileceğini açıkladı.

MSI Claw Neler Sunuyor?

Elde taşınabilir oyun bilgisayarı tasarımını Valve icat etmemiş olsa da 2022'nin başlarında Steam Deck'in piyasaya sürülmesiyle büyük firmalar bu furyayı takip etti. Bu süreçte Asus'un ROG Ally'yi piyasaya sürdüğünü, Lenovo'nun Legion Go ile dâhil oluşunu ve hatta Logitech'in akış odaklı G Cloud ile sektöre giriş yaptığını gördük.

MSI'ın taşınabilir oyun bilgisayarı Claw, Intel'in XeSS yükseltme teknolojisini uyumlu oyunlarda destekleyen yeni bir işlemciyle donatılıyor. MSI, bu işlemcinin el cihazının "AAA oyunları zahmetsizce" oynamasını sağladığını iddia ediyor.

MSI'ın sınıfının en büyüğü olduğunu ve tam yük altında iki saat pil ömrü sunduğunu iddia ettiği 53Wh pilin yanı sıra rakiplerinden %50 daha büyük olduğu iddia edilen hava deliklerine sahip bir soğutma sistemi de var.

Rakipleriyle Kıyaslandığında Farkları Neler?

675 gram ağırlığıyla orijinal Steam Deck'ten biraz daha ağır olan Claw, 294 mm genişliğinde, 117 mm yüksekliğinde ve 21,2 mm kalınlığında. MSI, taşınabilir oyun bilgisayarının dokunsal düğmeler ve Hall efektli tetikleyicilerle donatıldığını ve bunların uzun vadede dayanıklı olduklarını söylüyor.

Claw, 1080p çözünürlüğe ve 500 nit tipik parlaklığa sahip yedi inçlik 120Hz IPS ekranla geliyor ve bu, Asus ROG Ally'nin ekranına oldukça benzer. Steam Deck'in yeni OLED versiyonu göz önüne alındığında MSI'ın ekranında OLED teknolojisi kullanılmaması dikkat çekiyor.

Son olarak yazılım noktasında Claw, oyunlarınıza ve oyun kütüphanelerinize kısayollar sunmak için MSI'ın kendi MSI Center M yazılımı ile Windows 11'i çalıştırıyor.

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