Muğla'da Hastaneye Çarpan Helikopter Düştü: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden havalanan bir ambulans helikopterin hastaneden uygun çıkış yapamayıp kaza yaptığı bildiriliyor. Aktarılanlara göre kaza sonucu boş bir alana düşen helikopterde 4 kişi hayatını kaybetti.

Helikopter Kazası Sonucu İki Pilot, Bir Doktor ve Bir Sağlık Personeli Yaşamını Yitirdi

Gelen son haberlere göre, bugün sabah saatlerinde Muğla'da görev yapan bir ambulans helkopteri, bulunduğu Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden havalanmaya çalıştığı sırada kaza yaptı. Kaza sonucu hastane yakınlarındaki boş bir alana düşen helikopterde bulunun iki pilot, bir hekim ve bir sağlık personeli hayatını kaybetti.

Ambulans helikopterin, geçtiğimiz gün de kalkış yapmaya çalıştığı ancak olumsuz hava şartları nedeniyle havalanamadığı bildiriliyor. Bugün sabah saatlerinde Antalya'ya gitmek için havalanan ambulans helikopterin kaza nedeni de olumsuz hava durumu. Bildirilenlere göre, araç havalandıktan bir süre sonra yoğun sis dolayısıyla hastane binasına çarparak kaza yapıyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan konu hakkında gelen açıklama ise şu şekilde:

"Bakanlığımıza bağlı hizmet veren bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak boş bir alana düşmüştür. Meydana gelen kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı olmak üzere 4 çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileriz. Başımız sağ olsun. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır."

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