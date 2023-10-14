İstanbul'da Tır Kaza Yaptı: Sıfır Togg'lar Pert Oldu!

Yerli üretim araçların teslimatını yapan Togg, yollardaki elektrikli araç sayısını artırdı. Araç üretimi ve teslimat işlemleri son hızla ilerlerken İstanbul'dan bir kaza haberi geldi. Sıfır Togg otomobillerini taşıyan bir tır kaza yaptı.

Tırın üstünde duran araçların büyük oranda hasar aldığı görüldü. Kaza yerinden gelen görüntüler hiç kullanılmamış araçların parçalanmış hâlini gözler önüne serdi. İşte haberimizin devamı...

Fabrikaya Gidiyordu!

Bakırköy Sahil yolunda seyir hâlinde olan Togg yüklü tır, 4.10 metre yükseklikteki Ataköy Marmaray köprüsüne çarptı. Saat 14.00 sularında gerçekleşen kaza sonucunda Togg T10X model araçlar birbirine çarparak hasar aldı.

Bakırköy'de, TOGG marka araç yüklü TIR, üst geçide takılınca 3 araçta hasar oluştuhttps://t.co/70rn9WNSHA pic.twitter.com/cxRoJgJ76X — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) October 13, 2023

Özellikle tırın üst katında bulunan aracın bir tanesi diğerlerine göre çok daha fazla hasar aldı. Polisler Gemlik'teki Togg fabrikasına doğru yol alan tırın sürücüsü hakkında işlem başlattı. Yoldan geçen diğer sürücüler hasarlı araçlara şaşkın gözlerle baktı.

Hasarlı araçların çekici tarafından kaldırılmasının ardından araç trafiği normale döndü. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu yani Togg'dan kazayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.