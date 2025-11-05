Mumya 4 Geliyor! Oyuncular Belli Oldu

Mumya serisi, uzun bir zamanın ardından geri dönüyor. Mumya 4'ün oyuncu kadrosunda yer alacak isimler belli oldu. Ayrıca filmin kim tarafından yönetileceği de açıklığa kavuştu. Aktarılan bilgilere göre film, daha önce birçok başarılı film ile ismini duyurmuş iki isme emanet edilecek.

Mumya 4 Hakkında İlk Detaylar Ortaya Çıktı

Mumya 4, Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett tarafından yönetilecek. Bettinelli-Olpin ve Gillett, 2019 yapımı ve 6,8 IMDb puanına sahip olan Saklambaç (Ready or Not) ile 2022 yapımı ve 6,3 IMDb puanına sahip Scream'i de yönetmişti. Filmin oyuncu kadrosunda ise ilk filmlerden tanıdığımız yüzler olacak.

Mumya 4'ün başrollerini Brendan Fraser ile Rachel Weisz paylaşacak. Hatırlarsanız 1999 yapımı Mumya filminin oyuncu kadrosunda hem Fraser hem hem Weisz yer almıştı. Fraser'ı 2001 yapımı Mumya Geri Dönüyor ve 2008 yapımı Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı isimli filmlerde görsek de Weisz sadece ilk filmde yer aldı.

Universal, 2017 yılında Tom Cruise ile Mumya serisini yeniden ilgi odağı hâline getirmeye çalışmış olsa da 2017 yılına gelindiğinde başrolünde Tom Cruise'un yer aldığı bir Mumya filmi daha izleyicilerle buluşturuldu ancak bu film, izleyiciler tarafından pek de beğenilmedi. Öyle ki sadece 5,4 IMDb puanına sahip oldu.

Film eğer başarılı olsaydı Universal'ın bu film serisini daha da büyütme planları vardı. Serinin öne çıkan karakterleri başka filmlerde de olacaktı. Marvel'ın sinematik evrenine benzer bir evren görme olasılığımız vardı. Ancak film ticari açıdan başarısız olup eleştirmenler tarafından olumsuz yorumlar aldıktan sonra proje de rafa kaldırıldı.

Bu arada Fraser, 2022 yılında yaptığı bir açıklamada 2017 yılında seyirci kitlesine sunulan Mumya filminin neden başarısız olduğu hakkında kendi düşüncesini aktarmıştı. Ona göre bu film, kendisinin oynadığı Mumya filmlerindeki önemli bir unsurdan yoksundu. Yeni filmde eğlencenin eksik olduğunu, sıradan bir korku filmine benzediğini belirtti. Peki, 2017 yapımı Mumya filmi sizce neden başarısız oldu? Aşağıdaki yorumlar kısmından görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.