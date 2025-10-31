Call of Duty Filmi Geliyor! İsimler Netleşmeye Başladı

Call of Duty serisine dayanan film ile ilgili önemli bilgiler gelmeye devam ediyor. Paramount ve Activision'ın iş birliğinde hazırlanan filmin senaryosunun kimler tarafından kaleme alınacağı ve kim tarafından yönetileceği açıklığa kavuşturuldu. Film, geçmişte çok önemli yapımların altına imza atmış isimlere emanet edilmiş gibi görünüyor.

Call of Duty Filminin Ekibinde Kimler Olacak?

Call of Duty filminin senaryosu Taylor Sheridan ve Peter Berg tarafından yazılacak. Berg aynı zamanda yönetmen koltuğunda oturacak. Her iki isim de önceki projelerinde oldukça başarılı işler ortaya çıkardı. Berg, daha önce IMDb puanı 8,7 olan Friday Night Lights ile 7,1 IMDb puanına sahip Deepwater Horizon'da yönetmen olarak yer aldı.

Sheridan, daha önce çok geniş bir izleyici kitlesi tarafından olumlu eleştiriler almış yapımların altına imza attı. Proje geçmişine baktığımızda IMDb puanının genellikle 7'nin üzerinde olduğunu görüyoruz. Daha önce 7,9 IMDb puanına sahip Tulsa King, 8,1 IMDb puanına sahip Mayor of Kingstown ve 8,3 IMDb puanına sahip 1923 yapımlarını kaleme aldı.

Call of Duty Filminin Konusu Ne Olacak?

Call of Duty filminin konusu henüz açıklanmadı ancak Activision'ın Call of Duty serisinin özüne bağlı bir yapım olması bekleniyor. Savaş oyunları oynamayı sevenlerin favori serilerinden olan Call of Duty'nin bugüne kadar birçok oyunu yayınlandı. Bu da senaristlerin oldukça zengin bir içerik yelpazesine sahip olduğu anlamına geliyor.

Şu ana kadar 30'dan fazla ana oyun piyasaya sürüldü ve o zamandan bu yana oyunculara birçok hikâye sunuldu. Call of Duty serisinin köklü geçmişini göz önünde bulundurduğumuzda filmin hangi konuyu işleyeceğini tahmin etmek oldukça zorlaşıyor. Ancak isimler netleşmeye başladı, konu ile ilgili ayrıntılar da çok yakın zamanda paylaşılabilir.

Bu arada anlaşma her ne kadar şimdilik sadece bir Call of Duty filmine odaklansa da bunun devamının gelebileceği yönünde söylentiler dolaşıyor. Film eğer izleyiciler tarafından gerçekten beğenilir ve dünya genelinde popülerlik elde ederse oyunun dizi uyarlaması da dahil olmak üzere birçok proje gelebilir.