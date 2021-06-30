MWC 2021 En İyi Akıllı Telefon Ödülü Açıklandı

MWC 2021 En İyi Akıllı Telefon Ödülü Samsung'a gitti. Amiral gemisi Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, üstün özellikleri ve yenilikçi tasarımıyla "bir akıllı telefonun en iyisi" olarak tanımlanarak En İyi Akıllı Telefon ödülünü kazandı. İşte GLOMO Ödülleri detayları.

Galaxy S21 Ultra 5G, Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2021'nin Küresel Mobil Ödüllerinde (GLOMO Ödülleri) En İyi Akıllı Telefon ödülüne layık görüldü. Her yıl verilen GLOMO Ödülleri, tüm dünyada mobil teknolojide inovasyonu destekleyen cihazları, yazılımları ve hizmetleri göz önünde bulunduruyor.

30 Haziran'da düzenlenen gala töreninde Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Yılın En İyi Akıllı Telefonu ödülünü kazandı. Profesyonel kamera ve canlı bir ekrana sahip olan cihaz, etkili ve detaylı fotoğraf çekmek isteyenler için ideal. Ayrıca Galaxy kullanıcılarına daha da fazla seçenek sunan S Pen'i destekleyen ilk S serisi modeli. Uzmanlar, Galaxy S21 Ultra 5G'nin geniş işlevselliğine ve zarif tasarımına dikkat çekti.

MWC 2021 En İyi Akıllı Telefon Ödülü Samsung'a gitti

Mobil Dünya Kongresi jürisi yaptığı açıklamada, "Bu, Samsung tarihindeki en seçkin Android akıllı telefon: çok çeşitli özelliklere, harika bir AMOLED ekrana, sınıfının en iyisi kameraya ve diğer birçok özelliğe sahip. Cihaz, "2021'in En İyi Akıllı Telefonları" adaylığının kazananı unvanını gerçekten hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Jüri ayrıca, akıllı kamera ve 120 Hz yenileme hızı ve Infinity-O ekran gibi popüler Galaxy S20 özelliklerini daha da fazla kullanıcıyla buluşturan Samsung Galaxy S20 FE'yi listeye dahil etmeyi unutmadı.

Samsung Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Stephanie Choi verdiği demeçte, "GLOMO 2021 Ödülleri'nde böylesine rekabetçi bir kategoride onurlandırılmaktan gurur duyuyoruz. Samsung yıllardır yenilik yapıyor ve mevcut ve gelecekteki kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayan cihazlar sunmaya kararlıyız" dedi.

Choi açıklamasının devamında, "İnsanların talepleri sürekli genişlemeye ve değişmeye devam ederken, hedefimiz dünya çapında sevilecek ürünler geliştirmede lider olmaktır" şeklinde konuştu.

GSMA CEO'su John Hoffman ise, "Son 15 ayda yaşadığımız zorlu koşullar göz önüne alındığında, birlik olmak ve sektörümüzü şekillendiren ve etrafımızdaki dünyayı daha iyiye doğru değiştiren inanılmaz yeniliklere ve icatlara saygı göstermek bizim için her zamankinden daha önemli" dedi.