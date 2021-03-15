Askeri darbe yapılan Myanmar'ın 15 milyon dolarlık uydusu Japonya'ya kaldı. Geçtiğimiz dönemde Japonya ve Myanmar iş birliğinde geliştirilen iki uydu, NASA tarafından ISS'e gönderilmişti. Ancak Japonya, uyduları askeri yönetimin kullanmasından endişe duyuyor.

İki Hokkaido Üniversitesi yetkilisine göre Japonya, geçen ayki darbenin ardından ordu tarafından kullanılabileceği korkusuyla Myanmar'ın ilk uydusunun konuşlandırılmasını beklemeye aldı.

Tarım ve balıkçılığı izlemek için tasarlanmış bir çiftin parçası olan 15 milyon dolarlık mikro uydu, 20 Şubat'ta NASA tarafından uzaya fırlatıldı. Şimdi ise Japonya tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) tutuluyor.

Myanmar'ın 15 milyon dolarlık uydusu Japonya'nın elinde

İki özel mikro uydu, Japonya'nın Hokkaido Üniversitesi ve Myanmar Havacılık ve Uzay Mühendisliği Üniversitesi (MAEU) ile birlikte üretildi.

Myanmar hükümeti 1 Şubat'ta ordu tarafından devrildi, 70'den fazla kişi öldü ve sonraki kitlesel protestolarda 2.000 kişi tutuklandı.

Japonya'daki yetkililer ve insan hakları aktivistleri ise uyduların askeri amaçla kullanılacağından çekiniyor. Japonya, Myanmar'daki ordunun şiddetli baskılara yardımcı olmak için uydunun kameralarının kullanılabileceğinden endişeleniyor. Bu endişenin ortasında kalan iki özel mikro uydunun Japonya tarafından kullanılıp kullanılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Adının gizli kalmasını isteyen Hokkaido Üniversitesi'nden iki yetkili, bundan sonra ne yapılacağı konusunda Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ile görüşmelerde bulunduğunu söyledi. Reuters'a konuşan kaynak, "Ordu ile ilgili hiçbir şeye karışmayacağız. Uydu bunun için tasarlanmadı." dedi.

Diğer üniversite yetkili yaptığı açıklamada, sözleşmedeki hiçbir şeyin askeri kullanımı engellemediğini söyledi. Ancak verilerin Japon üniversitesi tarafından toplanacağını ve Myanmar'ın bağımsız olarak erişemeyeceğini de dile getirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü askeri şartnamelere göre inşa edilmemiş olmasına rağmen, ordunun kendi yararına kullanabileceği konusunda uyarı yayınladı.

Örgütün Asya program sorumlusu Teppei Kasai, projeyi askıya almaya ve potansiyel insan hakları risklerine karşı acilen gözden geçirmeye çağırdı. JAXA ve MAEU'daki yetkililer ise uydulara ne olacağı hakkında yorum yapmış değil. Bakalım 15 milyon dolarlık uydu hakkında Myanmar askeri yönetiminden nasıl bir tepki gelecek, zamanla göreceğiz.

Peki ya siz Myanmar için üretilen uydular hakkında ne düşünüyorsunuz? Asker yönetimin kendi çıkarları için kullanabileceği uydular Japonya'ya geçmeli mi?