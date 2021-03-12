Ay'a 6,7 Milyon Sperm Gönderilecek! İşte Sebebi

Ay'a 6 milyon sperm gönderilecek mi? Bilim adamları, Ay'da 6,7 ​​milyon sperm örneğiyle dolu bir sperm gemisi inşa etmek istiyor. Bu "Ay gemisi", insanlık için doğal afetlere ve diğer felaketlere karşı küresel bir sigorta poliçesi olabilir.

Gezegenimiz doğal afetler, kuraklık, asteroitler ve nükleer savaş potansiyeli ile karşı karşıya kaldığı için bilim adamları, yaşamı korumak için uzay yolculuğuna önem verilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Bilim adamları, bir sperm bankasından başlayarak Ay'da yeniden nüfus yaratmak için planlar yapmaya başladı.

Arizona Üniversitesi'ndeki makine mühendisleri, "modern küresel sigorta poliçesi" olarak adlandırdıkları plan kapsamında insanlar da dahil olmak üzere Dünya'nın 6,7 milyon türünden üreme hücrelerinin (sperm ve yumurta) deposunun kurulmasını istiyor.

Ay'a 6 milyon sperm neden gönderilecek?

Arizona Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü'nde (IEEE) "Modern Bir Gemi için Ay Çukurları ve Lav Tüpleri" raporunu sunan çalışmanın yazarı Jekan Thanga, Dünya'nın doğal olarak uçucu bir ortam olduğunu ifade etti. Thanga'ya göre çözüm, Ay'a sperm bankası kurmakla başlayabilir.

Gezegenin istikrarsızlığı nedeniyle Dünya tabanlı bir deponun örnekleri savunmasız bırakacağını söyledi. Bu nedenle Thanga, mümkün olan en kısa sürede Ay'da bir insan tohum deposu kurulmasını ve 'gezegensel göçü' hızlandırmayı önerdi.

Bilim insanlarına önerilen banka veya gemi, Ay yüzeyinin altında olacak. Üreme hücrelerinin, milyarlarca yıl önce lav aktığına ınanılan ve yakın zamanda keşfedilen Ay çukurlarında depolanması mümkün.

Thanga'nın sunumuna göre bu sperm gemisi, küresel felaket durumunda çeşitli türleri kriyojenik olarak koruyacak. "Teknoloji ilerledikten sonra bu türleri yeniden tanıtana kadar onları kurtarabiliriz. Başka bir deyişle onları başka bir güne saklayabiliriz" dedi.

Thanga'ya göre çukurlar ayrıca hücre depolaması için mükemmel boyutta. Yerin 80 ila 100 metre derinliğinde olmasıyla büyük sıcaklık dalgalara, meteor ve radyasyondan gelen tehditlere dayanıyor ve Ay yüzeyinde hazır sığınak sağlıyorlar.

Thanga, birçok bitki ve hayvanın ciddi şekilde tehlikede olduğunu söyledi ve Endonezya'daki Toba Dağı'nın 75.000 yıl önce patlamasını endişe nedeni olarak gösterdi.

Sunum sonunda ise bu fikrin pek de "çılgınça" olmadığı konusunda ısrarına devam etti. Bilim insanlarının böyle bir çalışma yürütüp yürütmeyeceği ise henüz belirsiz.