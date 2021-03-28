Myanmar'daki Sahte Videoyu Türk Yapay Zeka Girişimi Ortaya Çıkardı!

Myanmar'daki sahte video, Türk yapay zeka girişimi olan Deepware tarafından ortaya çıkarıldı. Peki, videonun sahte olduğu nasıl tespit edildi? Asis Elektronik şirketi ve siber güvenlik alanında çevrim içi çözümler sunan siber güvenlik sağlayıcısı Zemana firmasının oluşturduğu Deepware'e ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Myanmar'daki Sahte Video Nasıl Tespit Edildi?

Birçoğumuz bir olayın yaşandığının kanıtlanması için görüntülere güvenmeye daha yatkındır fakat teknolojinin geldiği nokta, bizi görüntülere de güvenmemek zorunda bırakıyor. Deepfake yani derin sahte görüntüler, insanların aslında kendisinin kullanmadığı sözleri kullanmış gibi gösteren görüntülere verilen isimdir.

Kısa süre önce Myanmar Başbakanının yer aldığı bir video yayımlanmıştı. "Başbakan suçunu itiraf etti" iddiasıyla yayımlanan videonun sahte olduğu ortaya çıktı. Türk yapay zeka girişimi Deepware, söz konusu videonun deepfake yani yapay zeka teknolojisi kullanılarak manipüle edildiğini tespit etti. Yapılan açıklamaya göre videonun sahtelik oranının yüzde 75 olduğu belirtildi.

Asis Elektronik ve siber güvenlik alanında online çevrim içi çözümler sunan siber güvenlik sağlayıcısı Zemana tarafından oluşturulan Deepware'in web sitesinde "Deepware Scanner" yer alıyor. Deepware Scanner, dünyanın ilk çevrim içi deepfake dedektörü olma özelliğine sahip. Söz konusu özellik sayesinde web tarayıcısı üzerinden görüntü ve seslere yapılan müdahale ile değiştirilen videoları tespit edebiliyor.

Zemana Kurucu Ortağı Orhan Akyürek, AA'ya yaptığı açıklamada, "Deepware Scanner'ın yapay zekaya dayalı görüntü analiz teknolojisiyle yapılan taramalarda, darbe yapan orduya yakın TV kanalında yayınlanan ve hapisteki politikacıya ait olduğu iddia edilen videonun yüzde 75 oranda sahte olduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Akyürek, "Yayınlanan videonun sahte olduğunun Deepware tarafından tarafından ortaya çıkarılması, özellikle sosyal medyada, uluslararası ölçekte ses getirdi. Deepfake tarama ve algılama motoru 'Deepware Scanner' teknolojisiyle videoyu taratarak gerçek olmadığını öğrenen dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar, darbecilerin dezenformasyon tuzağına düşmekten kurtuldular" şeklinde konuştu.

Sosyal medya platformlarında çok hızlı bir şekilde yayılan deepfake siber tehdidinin dezenformasyon svaşını farklı bir boyuta taşıdığını söyleyen Orhan Akyürek, Deepware Scanner teknolojisinin, çok katmanlı mekanizmasıyla, manipüle edilmiş videoları anında yakalamak üzere tasarlandığını ifadelerine yer verdi.