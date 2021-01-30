Prof. Dr. Naci Görür’den Korkutan Olası İstanbul Depremi Uyarısı!

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Kandilli Rasathanesi tarafından dün yapılan İstanbul depremi uyarısına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Prof. Dr. Görür tarafından yapılan açıklamanın bütün ayrıntıları haberimizde.

İstanbul Depremi Minimum 7.2 Büyüklüğünde Gerçekeşebilir

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ile Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, İstanbul’da meydana gelebilecek depreme ilişkin çok önemli bir açıklama yapmıştı. Yapılan açıklamada, Silivri-Kumburgaz-Büyükçekmece’yi içine alan fay parçasında anormallik yaşandığı belirtilmişti.

Marmara’dan geçen Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun 2 ana kola ayrıldığını belirten Dr. Doğan Kalafat, “Marmara Denizi’nde tek bir fay parçası yok. Birçok fay parçası (segment) var ama biz Kuzey kolu üzerindeki ana fay parçalarını inceliyoruz. Fay zonunun Marmara Denizi’nden geçen Kuzey kolu genel olarak Batı, Orta, Doğu olmak üzere 3 ana parçadan oluşuyor. Batı ve orta segmenteki çalışmalarımız bitmek üzere” şeklinde konuşmuştu ve şu şekilde devam etmişti:

“Eldeki verilere göre Silivri açıklarından Büyükçekmece’ye doğru uzanan orta segmentin gelecekte meydana gelebilecek depremler için aday olduğu şeklinde yorumlanabilir. Hız kontrasları olası kırılmanın olacağı yerleri gösteriyor. Yalova açıklarından Prens Adaları’nın önünden doğru uzanan parçadaki çalışmaları henüz tamamlamış değiliz. Şimdiye kadar elde ettiğimiz verilere göre yüksek anomalilerinin görüldüğü orta segment (Silivri-Kumburgaz-Büyükçekmece) açıkları. Olası kırılmanın beklendiği alan olarak öne çıkıyor.”

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan uyarıya ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Kandilli’nin yaptığı açıklamanın doğru olduğunu ve önemsenmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Görür, beklenen depremin büyük bir olasılıkla minimum 7.2 büyüklüğünde gerçekleşebileceğini açıkladı.

Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ”Arkadaşlar, çoğu arkadaş Kandilli'nin Marmara'da yapmış olduğu yeni açıklama ile ilgili benim fikrimi soruyor: anlıyorum ki açıklamalarımız herkese doğru ve yeterince ulaşmıyor” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Görür, “Ben senelerdir Marmara'da kilitli olan faylardan birinin de Silivri açıkları ile Yeşilköy açıkları arasında uzanan Kumburgaz Fay kolunun olduğunu söylüyorum. Beklenen depremin büyük bir olasılıkla bu kol üzerinde olacağını ve minimum 7.2 büyüklüğünde gerçekleşebileceğini ifade ediyorum. Dolayısıyla, Kandilli'nin bugün için söyledikleri bana göre doğrudur ve önemsenmelidir” ifadelerine yer verdi.