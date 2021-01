Prof. Dr. Ercan Olası İstanbul Depremi İçin Tarih Verdi!

Olası İstanbul depremi için tarih verildi. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, olası İstanbul depremine ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ercan tarafından yapılan açıklamanın tüm ayrıntıları haberimizde.

Olası İstanbul Depremi İçin Tarih Paylaşıldı

Sözcü’den Hande Zeyrek, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ile bir söyleşi gerçekleştirdi. “Deprem her an olamaz mı?” sorusunu yanıtlayan Prof. Dr. Ercan, “Olamaz. Bunu ancak deprem bilimci olmayanlar söyleyebilir. Televizyonda açıklama yapanların kimileri bir saat bile deprem dersi almamış insanlar. Deprem bilimci olanlar ki bunların jeofizik mühendisi olması gerek. Bunlar hiçbir zaman ‘her an deprem olabilir’ diye açıklama yapmazlar” ifadelerini kullandı.

Olası İstanbul depremi ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Ercan, “Kuzey Anadolu kırığı Türkiye'nin en genç kırığıdır. 3,5 milyon yıl yaşındadır. Doğu Anadolu kırığı ise 15 milyon yıl yaşında yorgun bir kırıktır. Marmara'daki depremleri bütün ele almak zorundayız. Son 2000 yılda Batı Marmara'da olan yıkıcı depremlerin sayısı 16 tanedir. Deprem oluş sırası ile depremin olacağı yıl arasında doğrusal bir ilişki var. Buna göre 2045'ten önce Kuzey Marmara'da büyük deprem olması beklenmiyor” dedi.

“Kuzey Marmara’da beklenen en olası deprem hangisidir?” sorusunu yanıtlayan Prof. Dr. Ercan, “Kuzey Marmara'nın yapabileceği en büyük deprem 7.3'tür. Hangi koşullarda yapar? 1999 depremi Yassıada hizasına kadar kırdı. Bu kez oradan başlayacak, Şarköy'e, Saroz'a kadar kıracak” şeklinde konuştu ve açıklamasına şu şekilde devam etti: