NASA, Artemis 1 Görevi İçin Tarih Aralığı Belirledi

NASA, uçuşu uzaya taşıyacak SLS roketinin 20 Haziran'daki başarılı "ıslak elbise provası" yakıt testinin ardından Ay görevi Artemis 1 için fazlasıyla iddialı bir fırlatma hedefi belirledi. NASA'nın Keşif Sistemleri Geliştirme Programı Yardımcı Yöneticisi Jim Free, Ars Technica ile yaptığı röportajda bu hafta NASA'nın Aretmis 1 için 23 Ağustos ile 6 Eylül tarihleri ​​arasında bir fırlatma penceresi planladığını söyledi.

NASA'nın Keşif Sistemleri Geliştirme Programı Yardımcı Yöneticisi Jim Free, NASA'nın belirlediği tarihle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Hedefimiz bu. Şu anda bunu hedeflememek aptallık olur. Geçen hafta inanılmaz ilerleme kaydettik."

NASA, Artemis 1 Görevine Var Gücüyle Odaklanıyor

NASA, SLS'nin başarılı bir yakıt testinin ardından uzayda Artemis 1'i en erken 26 Temmuz ile 10 Ağustos arasında kullanabileceğini duyurmuştu fakat daha sonra ilk belirlenen tarih yerine yeni bir fırlatma penceresi belirlendi.

Uçuş başlamadan önce teknisyenler, 20 Haziran'daki testi sırasında hidrojen sızıntısına neden olan bir contanın değiştirilmesi de dâhil olmak üzere SLS roketi üzerindeki son hazırlıklarını tamamladı. NASA, 1 Temmuz'da SLS'yi, personelin fırlatma aracı üzerinde çalışacağı Kennedy Uzay Merkezi'nin Araç Montaj Binasına geri döndürmeye başladı.

Artemis 1 nihayet yola çıktığında, uçuşun insan vücudunu nasıl etkileyebileceğini incelemek için Ay çevresinde bir geziye insansız bir Orion modülü taşıyacak. Artemis 2 daha sonra, on yılın ikinci yarısında planlanan bir ay inişinden önce uydumuza 4 astronot götürecek.