iPhone 17 Pro Max ile Uzaydan Çekilen ilk Fotoğraflar Yayınlandı

NASA, iPhone 17 Pro Max ile uzaydan çekilen ilk fotoğrafları paylaştı. Bir süre önce Artemis II görevinde yer alacak astronotların yanlarında telefon götürmelerine izin vereceklerini açıklayan kurum, bugün ise merakla beklenen ilk karelerini paylaştı. İşte o görüntüler!

iPhone 17 Pro Max ile Uzaydan Çekilen Fotoğraflar Hangileri?

NASA’nın 1 Nisan 2026’da fırlattığı Artemis II, Apollo 17’den bu yana gerçekleştirilen ilk insanlı Ay görevi. Yaklaşık 10 gün sürecek ve Ay'ın yörüngesinde geçecek olan görev, insanlığın yeniden Ay'a ayak basmadan önceki son adımı olacak.

Mürettebat şu anda Orion kapsülüyle Ay’a doğru ilerlerken, NASA görev boyunca çekilen yeni kareleri paylaşmaya başladı. Paylaşılan fotoğraflardan en çok dikkat çekenler ise iPhone 17 Pro Max ile kapsülün içinden çekilenker olması oldu.

This view just hits different 🌍

@Astro_Christina and @astro_reid take a moment to look back at Earth as they continue deep into space toward the Moon. pic.twitter.com/NMDeLj256K — NASA (@NASA) April 4, 2026

Paylaşılan fotoğraflar, Artemis II mürettebatından astronot Christina Koch ile Reid Wiseman'ın Orion kapsülünün penceresinden Dünya’ya baktığı kareler içeriyor. Elbette ki NASA paylaşımın iPhone ile yapıldığını özellikle belirtmedi. Bu bilgi paylaşılan görsellerin metadata'sından alındı.

Bilmeyenler için metadata fotoğrafın nerede, ne zaman ve hangi cihaz tarafından çekildiğine dair görünmez bilgilere verilen isim. Örneğin kendi telefonunuzla çekilen fotoğraflarda da bu bilgileri bulabilirsiniz. Bildiğiniz üzere bir uzay görevinde telefonla çekilen ilk fotoğraflar değil. Ancak söz konusu Ay görevi olduğunda bir ilk.

Akıllı telefon kameraları her geçen gün biraz daha gelişiyor. Öyle ki artık profesyonel fotoğraf makinelerine bile meydan okuyabiliyor. Yayınlanan fotoğraflar bunun en büyük kanıtı. Elbette ki NASA sadece iPhone 17 Pro Max ile çekilen fotoğrafları paylaşmadı.

Gezegenimizin profesyonel kameralar ile çekilen yeni bir fotoğrafı paylaşıldı. Bunu 1972 yılında Apollo görevi esnasında çekilen fotoğraf ile yan yana kıyaslayan NASA'nın paylaşımı tam da duvar kağıdı gibi.

1972 ➡️2026

Apollo 17 ➡️ Artemis II pic.twitter.com/wGc2wtY0e2 — NASA (@NASA) April 3, 2026

Uzaya Giden ilk iPhone Hangisi?

Belirtmekte fayda var ki uzaya giden ilk akıllı telefon ya da ilk iPhone, Artemis II görevinde kullanılan 17 Pro Max değil. Uzaya çıkan ilk iPhone, 8 Temmuz 2011 tarihinde NASA'nın Atlantis Uzay Mekiği'nde yer aldı. Buradaki amaç ise biraz daha bilimseldi.

NASA, iPhone'un içindeki jiroskop, ivmeölçer ve kamera gibi sensörlerin yer çekimsiz ortamda ne kadar başarılı olduğunu test etti. Daha sonra iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 12, iPhone 13 ve iPhone 14 Pro modelleri de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar tarafından kullanıldı.

Android tarafında ise HTC Nexus One ve Nexus S modelleri NASA görevlerinde kullanıldı. Uzaya giden telefon modeli ve sayısının bu kadar az olmasının nedeni ise Normalde NASA'nın güvenlik gerekçeleriyle astronotların uzaya götürülmesine sıacak bakmamasıydı. Ancak Şubat 2026 itibarıyla bu kural değişti. Gelecekte çok daha fazla telefon uzaya çıkacak.

Editörün Yorumu

NASA'nın paylaştığı kareler gerçekten büyüleyici. Bu gelişme aklıma ilk kameralı telefonum olan Nokia 2630 ile çektiğim fotoğrafları getirdi. 0.3 megapiksel çözünürlüğünde bir kameraya sahip bu telefonla çektiğim her bir fotoğrafın piksellerini sayabilirdiniz. 2630 kullanmamın üzerinden 15 yıl geçti ve bugünlerde telefonların kamerası her türlü ortamda eşsiz kareler çekebilecek kadar gelişti. Ne yazık ki aynı şeyi benim fotoğrafçılık yeteneklerim için söylemem pek de mümkün değil.