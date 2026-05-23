Ses Kaydı Alabilen Kulaklık Tanıtıldı! 50 Saat Pil Ömrü Var

Anker, Soundcore Liberty 5 Pro Max'in tanıtımını gerçekleştirdi. Gürültü engelleme performansı ile dikkatleri üzerine çeken modelin işlevsel şarj kutusu bulunuyor. Öyle ki bu şarj kutusu, iş hayatında verimliliği epey artırma potansiyeli taşıyor. Öte yandan tasarımı sayesinde bulunduğu her ortamda ilgi odağı hâline gelmeyi başarıyor.

Soundcore Liberty 5 Pro Max'in Özellikleri Neler?

Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Mevcut

Mevcut Çevresel Gürültü Engelleme (ENC): Mevcut

Mevcut Kontrol: Dokunmatik ve kaydırma kontrolü

IP55 sertifikası (Sadece kulaklıklar için belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklılık) Suya Dayanıklılık: IP55 sertifikası (Sadece kulaklıklar için belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklılık)

IP55 sertifikası (Sadece kulaklıklar için belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklılık) Kullanım Süresi (ANC Açık): Tek şarjla 6,5 saat, şarj kutusu ile toplam 28 saat

Tek şarjla 12 saat, şarj kutusu ile toplam 50 saat Kullanım Süresi (ANC Kapalı): Tek şarjla 12 saat, şarj kutusu ile toplam 50 saat

Tek şarjla 12 saat, şarj kutusu ile toplam 50 saat Hızlı Şarj: 5 dakikalık şarj ile 4 saat kullanım

9,2 mm dinamik sürücüler Ses Sürücüsü: 9,2 mm dinamik sürücüler

9,2 mm dinamik sürücüler Bluetooth Sürümü: 6.1

6.1 Pil Kapasitesi: Şarj kutusu 690 mAh, kulaklıklar 62 mAh

Şarj kutusu 690 mAh, kulaklıklar 62 mAh Şarj Süresi: Kulaklıklar için yaklaşık 50 dakika, şarj kutusu için yaklaşık 3 saat

Aynı anda en fazla 3 cihaza kadar eş zamanlı bağlantı Çoklu Bağlantı: Aynı anda en fazla 3 cihaza kadar eş zamanlı bağlantı

Soundcore Liberty 5 Pro Max'in Pil Ömrü Ne Kadar?

Soundcore Liberty 5 Pro Max'in sunduğu kullanım süresi, aktif gürültü engelleme özelliğinin etkin olup olmadığına göre değişiklik gösteriyor. Bu özellik eğer etkinleştirilmişse kulaklık başına 6,5 saat, şarj kutusu ile toplamda 28 saat pil ömrüne sahip oluyorsunuz. Özellik devre dışı bırakılmışsa kulaklık başına elde edilen kullanım süresi 12 saate, şarj kutusuyla birlikte toplam pil ömrü ise 50 saate yükseliyor. Bu arada Soundcore Liberty 5 Pro'nun da aynı pil ömrüne sahip olduğunu belirtelim.

Soundcore Liberty 5 Pro Max Ne Tür Gürültüleri Engelliyor?

Kulaklık hem aktif gürültü engelleme hem çevresel gürültü engelleme özelliğine sahip. Çevredeki gürültü seviyesine göre otomatik olarak gürültü engelleme oranını belirleyen cihaz, bir şeyler dinlerken sesi net şekilde duymanızı mümkün kılıyor. Öte yandan çevresel gürültü engelleme özelliği de sesli görüşmelerde devreye giriyor. Etraftaki sesleri analiz ederek kullanıcının sesini öne çıkaran bu özellik, karşı tarafın duyma sorunu yaşamasını önlüyor.

Soundcore Liberty 5 Pro Max'in Şarj Kutusu ile Ne Yapılabiliyor?

Cihazın en dikkat çekici tarafı şarj kutusunda. Öyle ki kutunun üzerine çift dokunulduğunda ses kaydı başlatılabiliyor. İnternet bağlantısı dahi gerektirmeyen bu özellik, cihaz üzerinde çalışıyor. Konuşmacıları belirleyerek otomatik özet çıkarabilen özellik, 12 saate kadar ses kaydını da depolamanıza izin veriyor.

Soundcore Liberty 5 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar?

Soundcore Liberty 5 Pro Max için 249.99 euro fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 13 bin 298 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda bunun üzerine vergiler ve diğer maliyetler de eklenecektir. Bu doğrultuda fiyat 16 bin TL civarında olacaktır. Tabii, konuya dair henüz resmî açıklamada bulunulmadı. O yüzden farklı fiyatla gelebileceğini belirtmekte fayda var.

Soundcore Liberty 5 Pro Max Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu an çok sayıda Soundcore kulaklık satılıyor. Bunların arasında Soundcore Liberty 5, Soundcore P20i, Soundcore R50i, Soundcore K20i, Soundcore Life Note 3i ve daha birçok model mevcut. Bunları göz önünde bulunduracak olursak yeni modelin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Elbette ki konu hakkında şimdiye kadar resmi bir açıklamada bulununmadı. Bu da planlanan değişiklik gösterme ihtimali olduğu anlamına geliyor.

Editörün Yorumu

Soundcore Liberty 5 Pro Max'in özellikle şarj kutusu dolayısıyla çok geniş bir kullanıcı kitlesinin dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Ses kaydı alabilmesi ve bunu yazıya dökebilmesi, özellikle iş hayatına verimli arttırmak adına oldukça önemli bir özellik olarak öne çıkacaktır. Elbette ki 50 saate kadar pil ömrü sunması gibi avantajları olduğunu da unutmamak gerek. Bu da kulaklığa sık sık şarj etmek istemeyenler için onu ideal bir model hâline getirecektir.