Rockstar’ın 8 Yıllık Oyunu Hâlâ Yok Satıyor! Güncel Satış Miktarı Açıklandı

Rockstar Games son dönemlerde GTA serisinin yeni halkası GTA 6 ile gündemde. Oyunun büyük bir başarı elde etmesi beklenirken şirketin yıllar önce piyasaya sürdüğü Red Dead Redemption 2 de hâlâ popülerliğini koruyor. Sunduğu atmosfer, etkileyici hikâyesi ve detay seviyesiyle oyuncuların büyük beğenisini kazanan yapımın güncel satış miktarı da bugün ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Red Dead Redemption 2 Toplam Kaç Kopya Sattı?

Rockstar Games’in çatı şirketi olan Take-Two Interactive, bugün yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda oyunlarının başarısını gösterebilmek için güncel satış rakamlarını paylaştı. GTA 5’in güncel satış miktarını açıklayan şirket, 2018 yılında piyasaya sürülen Vahşi Batı temalı aksiyon-macera oyunu Red Dead Redemption 2’ye de sunumda yer verdi.

Take-Two Interactive tarafından paylaşılan son verilere göre Red Dead Redemption 2, dünya genelinde 85 milyondan fazla kopya sattı. Böylece yapım, oyun tarihinin en çok satan üçüncü oyunu olmayı başardı. Bu arada listenin ilk sırasında 300 milyondan fazla satışla Minecraft yer alırken, ikinci sırada ise yaklaşık 230 milyon satışa ulaşan GTA 5 bulunuyor.

Peki Red Dead Redemption 2, çıkışının üzerinden yıllar geçmesine rağmen günümüzde neden hala oldukça popüler?

Red Dead Redemption 2 Neden Hâlâ Bu Kadar Satıyor?

Red Dead Redemption 2’nin hâlâ en çok satan oyunlar arasında yer almasının sebebi, benzersiz bir deneyim sunması. Oyun gerçekçi atmosferi, yüksek detay seviyesi ve yüsek deneyim sunan açık dünyası sayesinde oyuncuların ilgisini çekmeyi başarıyor. Ayrıca yapım, 2018'de çıkmasına rağmen en iyi grafikli oyunlardan biri.

Aslında oyun ilk saatlerde oldukça yavaş ilerleyen bir hikayeye sahip. Ancak hikâye ilerledikçe tempo giderek artıyor ve oyuncular da karakterlere daha fazla bağlanmaya başlıyor. Özellikle Arthur Morgan’ın yaşadığı olaylar ve oyunun duygusal anlatımı birçok oyuncuyu derinden etkiliyor. Bu nedenle Red Dead Redemption 2, tamamlandıktan sonra uzun süre unutulmayan oyunlardan biri hâline geliyor.

Oyuncuların sosyal medyada ve forumlarda yaptığı olumlu yorumlar da yeni oyuncuların oyuna yönelmesinde önemli rol oynuyor.

Red Dead Redemption 2 Nasıl Bir Oyun?

Rockstar Games’in en iyi açık dünya oyunları arasında gösterilen Red Dead Redemption 2, oyuncuları Vahşi Batı dönemine götürüyor. Oyunda Dutch van der Linde çetesinin önemli üyelerinden biri olan Arthur Morgan karakterini kontrol ediyoruz. Hikâye boyunca soygunlar, çatışmalar, kaçışlar ve hayatta kalma mücadelesi veriyoruz.

Özellikle sunduğu gerçekçi açık dünyayla dikkat çeken yapımda oyuncular olarak yalnızca ana hikâyeyi takip etmekle kalmıyor; avlanma, balık tutma, kamp kurma, NPC’lerle iletişim kurma ve keşif gibi birçok farklı aktiviteyi de gerçekleştirebiliyoruz.

Editörün Yorumu

Red Dead Redemption 2, yıllar önce oynadığım ilk hikâye oyunlardan biriydi. Açık konuşmak gerekirse oyunun ilk saatlerinde biraz sıkılmıştım çünkü hikâye oldukça yavaş ilerliyordu. Hatta bir noktada oyunu bırakmayı bile düşündüm. Ancak oynamaya devam ettim ve iyi ki etmişim.

Çünkü oyun ilerledikçe hikâye ciddi şekilde açılıyor ve tempo giderek artıyor. Özellikle oyunda kontrol ettiğimiz Arthur Morgan karakterine zamanla çok bağlandım. Rockstar Games, karakter gelişimi ve duygusal anlatım konusunda gerçekten çok başarılı bir iş çıkarmış. Bu nedenle oyunun finali de oyuncular üzerinde oldukça güçlü bir etki bırakıyor.

Üstelik aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen Red Dead Redemption 2’nin hâlâ birçok yeni oyundan daha iyi bir deneyim sunduğunu düşünüyorum. Gerek atmosferi gerek açık dünyası gerekse hikâye anlatımıyla bugün bile en kaliteli oyunlar arasında yer alıyor. Bu yüzden oyunun hâlâ milyonlarca kişi tarafından oynanmasına ve yüksek satış rakamlarına ulaşmasına hiç şaşırmıyorum.