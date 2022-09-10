NASA, Artemis I Görevi İçin Eylül Sonunu Hedefliyor

Geçtiğimiz haftaki NASA'nın Artemis I'i fırlatma girişimleri birkaç nedenden dolayı başarısız oldu. Şimdi ise uzay ajansı Eylül ayı sonlarında bir başka Artemis fırlatma girişimi daha yapmak istiyor. Bu da başarısız olursa roketin görevinin zaman çizelgesini daha da ileriye çekerek Ekim ayına taşımak zorunda kalacaklar.

NASA, bir süredir rokette sorun yaratan hidrojen yakıtı sızıntısı nedeniyle Artemis I ve Orion kapsülünün fırlatma girişimini erteledi. NASA ayrıca yeniden kalkışa hazır olmak için bazı testler gerçekleştirmek zorunda. Bu testler de tamamlandıktan sonra NASA, 23 veya 27 Eylül'de fırlatmayı gerçekleştirmeyi umuyor.

Artemis I, Artemis Misyonunda Büyük Önem Taşıyor

Bunlar elbette bir sonraki Artemis fırlatma girişimi için olası tarihler ve bu her zaman değişebilir. Özellikle Artemis I kadar önemli olan bir roketi uzaya fırlatırken göz önünde bulundurulması gereken birçok faktör var. Bu roket, 1970'lerden bu yana uzun süreli insan taşımacılığı için tasarlanmış ilk kapsülü taşıyacak.

Görev başarılı olursa sonunda NASA'nın insanları Mars'a gönderdiğini görebileceğimiz yeni bir uzay araştırmaları çağı başlayacak ancak tüm bunların gerçekleşmesi için Artemis I testlerinden birini başarıya dönüştürmemiz gerekiyor. NASA'nın Keşif Yer Sistemleri Programı yöneticisi Mike Bolger, ekibin tüm sorunları çözmede iyi ilerleme kaydettiğini söylüyor.

Şimdi yapabileceğimiz tek şey bekleyip görmek. NASA bir tarih belirledikten sonra Artemis'in fırlatılışını nihayet görebileceğiz.