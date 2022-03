Nasa Astronotu Mark Vande Hei Yeni Bir Rekor Kırdı

NASA astronotu Mark Vande Hei, bu hafta bir Amerikalı tarafından en uzun uzay uçuşu rekorunu kırdı. 9 Nisan 2021'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaşan Mark Vande Hei, Salı günü Scott Kelly tarafından 2016'da ulaşılan mevcut 340 günlük NASA rekorunu aştı. Vande Hei bu ayın sonunda Dünya'ya döndüğünde rekoru 355 güne ulaşmış olacak.

Amerikalı astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'na Rus kozmonot Pyotr Dubrov ile gelmişti ve bu nedenle ikili, bu ayın sonunda birlikte evlerine dönerken uzay istasyonunda en uzun süre kalma rekorunu paylaşacak. Görevlerinin başlangıcında Vande Hei ve Dubrov standart altı aylık bir görev bekliyorlardı ancak geçen sonbaharda mürettebatın rotasyon programlarında yapılan değişiklikler nedeniyle kalış süreleri uzatılmış oldu.

Şu anki NASA şefi Bill Nelson, Vande Hei'yi yeni uzay uçuşu rekoru için tebrik ettiği bir tweet paylaştı ve şu ifadelere yer verdi: "Bugün [Mark Vande Hei] tarih yazıyor, [Scott Kelly'nin] bir NASA astronotu tarafından yapılan en uzun tek uzay uçuşu rekorunu kırıyor! Mark'ın kalışı, uzayda daha uzun süreli görevlerin etkilerini anlamamıza yardımcı olacak. Mark, hizmetin için teşekkürler ve tebrikler!"

Today @Astro_Sabot makes history, surpassing @StationCDRKelly's record of the single longest spaceflight by a NASA astronaut!



Mark's stay will help us understand the effects of longer duration missions in space.



Mark, thanks for your service & congrats! https://t.co/7RYyujaNdS