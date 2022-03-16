Nasa Astronotu Mark Vande Hei Yeni Bir Rekor Kırdı

NASA astronotu Mark Vande Hei, bu hafta bir Amerikalı tarafından en uzun uzay uçuşu rekorunu kırdı. 9 Nisan 2021'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaşan Mark Vande Hei, Salı günü Scott Kelly tarafından 2016'da ulaşılan mevcut 340 günlük NASA rekorunu aştı. Vande Hei bu ayın sonunda Dünya'ya döndüğünde rekoru 355 güne ulaşmış olacak.

Amerikalı astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'na Rus kozmonot Pyotr Dubrov ile gelmişti ve bu nedenle ikili, bu ayın sonunda birlikte evlerine dönerken uzay istasyonunda en uzun süre kalma rekorunu paylaşacak. Görevlerinin başlangıcında Vande Hei ve Dubrov standart altı aylık bir görev bekliyorlardı ancak geçen sonbaharda mürettebatın rotasyon programlarında yapılan değişiklikler nedeniyle kalış süreleri uzatılmış oldu.

Nasa Mark Vande Hei'yi Kırdığı Rekordan Ötürü Tebrik Etti

Şu anki NASA şefi Bill Nelson, Vande Hei'yi yeni uzay uçuşu rekoru için tebrik ettiği bir tweet paylaştı ve şu ifadelere yer verdi: "Bugün [Mark Vande Hei] tarih yazıyor, [Scott Kelly'nin] bir NASA astronotu tarafından yapılan en uzun tek uzay uçuşu rekorunu kırıyor! Mark'ın kalışı, uzayda daha uzun süreli görevlerin etkilerini anlamamıza yardımcı olacak. Mark, hizmetin için teşekkürler ve tebrikler!"

Today @Astro_Sabot makes history, surpassing @StationCDRKelly's record of the single longest spaceflight by a NASA astronaut!



Mark's stay will help us understand the effects of longer duration missions in space.



Mark, thanks for your service & congrats! https://t.co/7RYyujaNdS — Bill Nelson (@SenBillNelson) March 15, 2022

Salı günü yayınlanan bir videoda (aşağıda), ikinci uzay görevinde olan Amerikalı astronot, Dünya'ya döndüğünde "mümkün olduğunca dışarı çıkmayı" planladığını söyledi ve ekledi: "Mevcut işim bildiğiniz üzere tamamen kapalı bir yerde. Bu yüzden neredeyse tüm yıl boyunca hava nasıl olursa olsun dışarıda olmayı iple çekiyorum."

Aboard the International Space Station, NASA Exp 66 Flight Engineer @Astro_Sabot answered social media questions on Mar. 10 and reflected on his record-breaking spaceflight. pic.twitter.com/nTBIKMAUkr — International Space Station (@Space_Station) March 16, 2022

Vande Hei, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kaldığı süre boyunca bir dizi deney üzerinde çalışmanın yanı sıra, ISS yaklaşık 250 mil yükseklikte yörüngede dönerken Dünya'nın çarpıcı fotoğraflarını çekmek için istasyonun Cupola modülüne gitmeye de zaman buldu.

Uzayda çoğu astronottan daha uzun süre kaldığı için (90'ların ortalarında Mir uzay istasyonunda 437 gün 18 saat kalarak rekor kıran Rus kozmonot Valeri Polyakov kadar uzun olmasa da), araştırmacılar deneyimlerini öğrenmek isteyeceklerdir. Vande Hei'nin vücudu mikro yerçekimi koşullarında uzun bir süre geçirmeye adapte oldu ve bulguları NASA'nın aya ve Mars'a yapılacak olan mürettebat görevlerini daha iyi tasarlamasına yardımcı oldu.