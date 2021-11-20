NASA Ay'a Nükleer Reaktör Kurmak İstiyor

NASA Ay'a nükleer reaktör yerleştirip Güneş enerjisine alternatif yaratmak istiyor. Nükleer fisyon santralinin Ay'a nasıl yerleştirileceği konusunda iyi bir fikri olan varsa ABD hükümeti bunu duymak istiyor.

NASA ve ülkenin en iyi federal nükleer araştırma laboratuvarı Cuma günü bir fisyon güç sistemi için teklif talebinde bulundu. NASA, on yılın sonuna kadar Ay'a yapılacak görevler için Güneş'ten bağımsız bir güç kaynağı oluşturmak için ABD Enerji Bakanlığının Idaho Ulusal Laboratuvarı ile iş birliği yapıyor.

Laboratuardaki Fisyon Gücü Projesi lideri Sebastian Corbisiero yaptığı açıklamada, "Ay'da güvenilir, yüksek güçlü bir sistem sağlamak, insan uzay araştırmalarında hayati bir sonraki adımdır ve bunu başarmak bizim elimizde" dedi.

NASA Ay nükleer reaktörü için fikrinizi bekliyor

Ay'da sürekli bir insan varlığını desteklemede başarılı olursa bir sonraki hedef Mars olacaktır. NASA, fisyon gücünün, Ay'daki veya Mars'taki çevresel koşullar ne olursa olsun, sürekli ve bol miktarda güç sağlayabileceğini söylüyor.

NASA'nın Uzay Teknolojisi Misyon Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Jim Reuter yaptığı açıklamada, "Fisyonlu güç sistemlerinin, Ay ve Mars için güç mimarileri planlarımıza büyük ölçüde fayda sağlamasını ve hatta burada Dünya'da kullanımlar için inovasyonu teşvik etmesini bekliyorum." dedi.

Reaktör Dünya'da inşa edilecek ve ardından Ay'a gönderilecek.

Fisyon güç sistemi için sunulan planlar, uranyum yakıtlı bir reaktör çekirdeğini, nükleer gücü kullanılabilir enerjiye dönüştürecek bir sistemi, reaktörü serin tutmak için bir termal yönetim sistemini ve en az 40 kilovat sürekli enerji (Ay için 10 yıl boyunca elektrik gücü) sağlayan bir dağıtım sistemini içermelidir.

Diğer bazı gereksinimler arasında insan yardımı olmadan kendi kendine açılıp kapanabilmesi, bir Ay iniş aracının güvertesinden çalışabilmesi ve iniş aracından çıkarılıp mobil bir sistem üzerinde çalışabilmesi ve operasyon için farklı bir Ay bölgesine taşınabilmesi yer alıyor. Teklif talepleri ilk sistem tasarımı içindir ve 19 Şubat'a kadar sunulmak zorunda.

Enerji Departmanı ayrıca, çeşitli nükleer enerji planlarında, özellikle de küçük modüler reaktörlerden sahada hızla kurulabilen ve daha sonra kaldırılabilen küçük mobil reaktörlere kadar değişen yeni nesil daha küçük enerji santrallerinde özel işletmelerle çalışıyor.