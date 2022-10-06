NASA, Ay'ın Oluşumunun Simülasyonunu Yayınladı (Video)

NASA, Ay'ın nasıl oluştuğuna dair yeni bir simülasyon yayınladı ve Ay'ın sadece birkaç saat içinde oluşmuş olabileceğini gösteriyor. Milyarlarca yıl önce, Dünya çok daha gençken, şimdikinden çok daha farklı görünüyordu. Bu yeni simülasyon, Mars büyüklüğündeki bir nesnenin o zamanın Dünya'sıyla çarpışmış olabileceğini ve daha sonra bizim Ay'ımız olacak şeyi yarattığını varsayıyor.

Söz konusu nesnenin adı Theia. Bu da yeni bir teori değil. Bilim insanları uzun zamandır Ay'ın kökeninin milyonlarca ya da milyarlarca yıl önce yok edilen bir Dünya parçasından kaynaklandığına inanıyor ancak Ay'ın tam olarak nasıl oluştuğu her zamanki gizemini korumaya devam ediyor.

NASA, Ay'ın Oluşumunu Gözler Önüne Seriyor

NASA'nın Ames Araştırma Merkezi'nden araştırmacı Jacob Kegerreis, olası çarpışma üzerine bir araştırmaya öncülük ediyor. Kegerreis ve diğer araştırmacılar bulgularını The Astrophysical Letters'ta yayınladılar. Araştırmada araştırmacılar, bu simülasyonların sonucunun tam olarak ne olacağını bilerek senaryoya girdiklerini belirtiyorlar ancak sonuçların teoriyle nasıl uyumlu olduğunu öğrenmenin de heyecan verici olduğunu söylüyorlar.

NASA, önceki araştırmaların Ay'ın Dünya'ya çok benzeyen bazı özelliklerini açıkladığını söylüyor. Eğer Ay gerçekten bir nesnenin Dünya ile çarpışmasıyla oluşmuşsa, o zaman Dünya'yı oluşturan benzer tortulardan ve bileşenlerden oluşur. Ay'ın nasıl oluştuğuna dair önceki teoriler, konunun çoğunun Theia'dan geldiğine dayanıyordu. Bu yeni simülasyonda, Ay'ı yapmak için kullanılan maddenin çok daha fazlası Dünya'dan alınıyor, böylece bileşimlerin bu kadar benzer olmasını sağlanıyor.

Şimdiye kadar Ay kayasından topladığımız bileşimlere dayanarak, Ay'da bulunan kayalardan alınan izotopik imzalar Dünya'da bulunan kayalara benzer. Bu nedenle bu simülasyon, gezegenimizin doğal uydusunun nasıl oluştuğunu anlamaya en yakın olacağımız simülasyon olabilir.