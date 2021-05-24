NASA Ay'da Su Arayacak: 433 Milyon Dolarlık VIPER Duyuruldu

NASA'nın Ay gezgini VIPER göreve hazırlanıyor. NASA, araziyi keşfetmek ve su bulmak için Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) isimli gezginini Ay'a gönderecek. Bu, Ay görevlerinin uzun vadeli sürdürülebilirliğine ve gelecekte kurulacak üsse yardımcı olacak.

NASA, mürettebatlı Artemis görevi için olası iniş alanlarını araştırmak ve su kaynakları bulmak için 2023'te Ay'a bir gezgin göndermeyi planladığını açıkladı.

Uzay ajansı, Ay'ın güney kutbunu keşfetmek için Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) adlı 433,5 milyon dolarlık gezgini duyurdu. Misyon, başta su olmak üzere insanlar tarafından hasat edilebilecek diğer kaynakları ve gelecekteki mürettebat için araziyi araştıracak.

1972'den bu yana ilk defa bir mürettebatın Ay'a inişini temis edilen Artemis misyonu, VIPER'ın indirileceği bölgede gerçekleştirilecek.

VIPER, Ay'da keşif yapan ilk gezgin olacak ve Ay'ın milyarlarca yıldır karanlıkta kalan bölgelerinin keşfedilmesine yardımcı olacak. Golf arabası boyutundaki araç, üç Ay günü veya yaklaşık 100 Dünya günü geçirecek, bilinmeyen arazi ve 50 Fahrenhayt'a kadar değişen sıcaklıklarla başa çıkacak.

NASA'nın Ay gezgini VIPER göreve hazırlanıyor

Gezici, Apollo dönemi görevleri gibi bir dizi tek seferlik yolculuktan ziyade, Ay keşiflerini sürdürülebilir kılmayı amaçlayan daha geniş Artemis misyonunun parçası olacak.

VIPER'dan elde edilen veriler, ajansın Ay Güney Kutbu'nu haritalamasına yardım edecek. Ajans, bu kaynakların bir gün Ay'da uzun vadeli insan keşifleri için toplanabileceğini ve hatta kalıcı bir yerleşim yeri için kullanılabileceğini söylüyor.

Golf arabası boyutundaki gezici, milyarlarca yıldır Güneş ışığı görmemiş ve Güneş Sistemi'ndeki en soğuk noktalardan bazılarını keşfedecek. 5ft x 5ft büyüklüğündeki gezici, saatte 0,5 mil hızla hareket edebiliyor. Güneş enerjisiyle çalışan VIPER, Ay'ın Güney Kutbu'nda hızlı bir şekilde manevra yapma yeteneği sahip.

NASA Gezegen Bilimi Bölümü NASA Direktörü Lori Glaze, "VIPER'den alınan veriler, bilim adamlarımıza Ay üzerindeki suyun kesin konumlarını ve konsantrasyonlarını belirlemede yardımcı olma potansiyeline sahip" dedi. Artemis astronotlarına hazırlık olarak Ay'ın güney kutbundaki çevreyi ve potansiyel kaynakları değerlendirmeye yardımcı olacağını da sözlerine ekledi.

"Bu, robotik bilim misyonlarının ve insan keşiflerinin nasıl el ele gittiğine ve Ay'da sürdürülebilir bir varlık oluşturmaya hazırlanırken neden her ikisinin de gerekli olduğuna dair bir başka örnek" dedi.