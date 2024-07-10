NASA'nın Uzay Teleskobu Yeni Gezegen Keşfetti! Dünya'ya Benzerlikleri Var
NASA, yaklaşık Atlantik büyüklüğünde bir su okyanusuna sahip olabilecek Dünya dışı gezegen keşfetti. İşte detaylar!
Michigan Üniversitesi'nden gökbilimciler, NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST) kullanarak, LHS 1140 b adıyla, Dünya'dan 48 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir dünya dışı gezegen keşfetti.
Heyecan verici keşif, gezegenin yaklaşık Atlantik Okyanusu büyüklüğünde bir su okyanusuna sahip olma olasılığını da beraberinde getiriyor. Peki gezegende yaşam var mı? İşte ayrıntılar…
Gezegende Yaşam Belirtisi İhtimali Yüksek
Gökbilimciler, LHS 1140 b'nin kütlesinin %10 ila %20'sinin sıvı su olabileceğini söylüyor, bu da büyük olasılıkla gezegende bir okyanusun var olduğunu gösteriyor.
Ayrıca, gezegenin yaşanabilir bölge olarak adlandırılan, ev sahibi yıldızına ne çok yakın ne de çok uzak bir bölgede konumlanması, gezegende yaşamın var olma ihtimalini de akıllara getiriyor.
Ancak LHS 1140 b'nin Dünya'ya tam olarak benzemediğini de belirtmek gerekiyor. Çünkü araştırmacılar, gezegenin ev sahibi yıldızına gelgit kilidi nedeniyle kilitlenmiş olabileceğini, yani bir yüzünün sürekli yıldıza baktığını ve bu yüzünün de erimiş halde olabileceğini öne sürüyorlar.
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Böylece keşif, güneş sistemimiz dışında yaşamın var olma olasılığına dair önemli bir kanıt niteliğinde görülüyor. Araştırmacılar, JWST'nin gelecekteki gözlemleri ile LHS 1140 b'nin atmosferi ve olası yaşam belirtileri hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyorlar.