NASA, Ekim Ayında Gökyüzünde Görebileceklerimizi Paylaştı (Video)

Ekim ayının yeni başlamasıyla NASA, önümüzdeki haftalarda gökyüzünde nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair aylık ipuçları listesini yayınladı.

Birincisi, Jüpiter ve Satürn'ü yani iki devasa gezegeni kapsıyor. Bu iki dev gezegen Ekim ayı boyunca çıplak gözle görülebilecek. Aslında, onları zaten görmüş olabilirsiniz. NASA, iki gezegenden daha parlak olan Jüpiter'i güneydoğuda görebileceğinizi ve gece ilerledikçe yıldızlarla birlikte batıya doğru yavaşça hareket ettiğini belirtiyor.

Uzay ajansı web sitesinde "Parlak yıldız Fomalhaut ile bir üçgen oluşturuyorlar." diyor. "Bu üçlüyü gözlemlerken, yıldız parıldarken gezegenlerin nasıl sabit bir ışıkla parladığını not edin. Bu, baktığınız şeyin bir gezegen mi yoksa bir yıldız mı olduğunu anlamanın kolay bir yolu olabilir."

Mars'ın "Geri Dönük Hareketi" Gözlemlenebilecek

Sırada ise Mars var. Kızıl gezegen, tüm yıl boyunca arka plandaki yıldızlara göre doğu yönünde ilerliyor gibi görünüyor ancak bu ayın sonunda geri vitese takıp, ters yöne gitmeye başlayacak gibi görünüyor. Ocak ayının sonuna kadar gittiğimizde ise bir kez daha doğuya doğru yön değiştirecek gibi görünüyor.

NASA'nın videosunda (üstte), Mars'ın yaklaşık iki yılda bir gerçekleşen bu sözde "geriye dönük hareketi" hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Son olarak, Ekim (ve Kasım), 20 Ekim gecesi zirve yapan Orionid meteor yağmurunu izlemek için harika bir fırsat. NASA bunu "açık, karanlık gökyüzü altında, genellikle saatte 10-20 meteor üreten ılımlı bir yağmur" olarak tanımlıyor.