NASA, Güneş'e Çarpan Bir Kuyruklu Yıldızı Yakaladı

Yer çekimi olmadan yaşamak zor ve evreni onsuz hayal etmek imkânsız. Pazar günü erken saatlerde NASA'nın Güneş ve Heliosferik Gözlemevi tarafından Pazar günü erken saatlerde Güneş'i inceledikleri sırada bir kuyruklu yıldıza dair önemli bir an yakalandı.

Gökbilimci Tony Phillips Spaceweather.com'a yazdığı yazıda, "Bu kuyruklu yıldız, yüzyıllar önce parçalanmış dev bir kuyrukluyıldızdan bir parça ve neredeyse kesinlikle bir Kreutz Güneş makinesiydi." dedi.

THE COMET DID NOT SURVIVE: As with most sun-diving comets, this one did not come out the other side of the Sun after its nearest approach to the Sun (perihelion). :( pic.twitter.com/ok5fHbfdDv