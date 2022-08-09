NASA, Güneş'e Çarpan Bir Kuyruklu Yıldızı Yakaladı

Yer çekimi olmadan yaşamak zor ve evreni onsuz hayal etmek imkânsız. Pazar günü erken saatlerde NASA'nın Güneş ve Heliosferik Gözlemevi tarafından Pazar günü erken saatlerde Güneş'i inceledikleri sırada bir kuyruklu yıldıza dair önemli bir an yakalandı.

Gökbilimci Tony Phillips Spaceweather.com'a yazdığı yazıda, "Bu kuyruklu yıldız, yüzyıllar önce parçalanmış dev bir kuyrukluyıldızdan bir parça ve neredeyse kesinlikle bir Kreutz Güneş makinesiydi." dedi.

"Bu parçalardan oluşan bir sürü, Güneş'in etrafında dönüyor ve her gün en az biri çok yaklaşıyor ve parçalanıyor. Çapı birkaç metreden daha az olan çoğu, görülemeyecek kadar küçükler ancak bazen bugünkü gibi büyük bir tanesi dikkat çekiyor."

THE COMET DID NOT SURVIVE: As with most sun-diving comets, this one did not come out the other side of the Sun after its nearest approach to the Sun (perihelion). :( pic.twitter.com/ok5fHbfdDv — Keith Strong (@drkstrong) August 7, 2022

Kuyruklu Yıldızın Güneş'e UIaştığı Anlar

Yukarıdaki video, SOHO'dan Cumartesi ve Pazar günü erken saatlerde çekilen bir dizi görüntüden oluşmakta. Küçük kuyruklu yıldızın sağ alt kadranda yıldızımızın yoğun çekim gücüne karşı koyamadığını görebilirsiniz. Saat Pazar gününe geçerken, cihazın zarar görmesini önlemek için SOHO'nun koronagrafısi tarafından engellenen Güneş'te kaybolduğu görülebiliyor.

Güneş'in diğer tarafından hiçbir şey çıkmadığına göre bu Güneş ışınlarının yoğun ısıdan tamamen buharlaştığını varsayabiliriz.