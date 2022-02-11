NASA Jüpiter'in 30 yıllık Gizemini Çözdü!

NASA, Jüpiter'de şimdiye kadar görülen en enerjik ışığı tespit etti ve bu süreçte 30 yıllık bir gizemi çözdü. Yeni bir çalışmada, NASA'nın Nükleer Spektroskopik Teleskop Dizisi (NuSTAR) uzay gözlemevini kullanan araştırmacılar, Jüpiter'de şimdiye kadar görülen en yüksek enerjili ışığı tespit edebildiler. X-ışını radyasyonu olan ışık, aynı zamanda güneş sistemimizde Dünya dışındaki bir gezegende görülen en yüksek enerjili ışık oldu. İşte detaylar!

Jüpiter'in 30 Yıllık Gizemi Çözüldü

Bu bulgu sadece inanılmaz bir gözlem değil; aynı zamanda bilim adamlarının, NASA'nın Ulysses güneş çalışma misyonunun, 1992'de Jüpiter gezegenin yanından uçtuğunda neden gizemli bir şekilde X-ışınları görmediğini anlamalarına yardımcı oluyor. Jüpiter'in gezegenin kuzey ve güney kutuplarında meydana gelen auroraları, gezegenin volkanik uydusu Io'dan gelen ve gezegenin manyetik alanı tarafından kutuplara doğru hızlandırılan iyonlar tarafından yaratılıyor.

Orada, iyonlar Jüpiter'in atmosferiyle etkileşir ve ışık yayar, aurora ışık gösterileri yaratır. 2016 yılında Jüpiter'e ulaşan NASA'nın Juno uzay aracı, Io'dan gelen elektronların da gezegenin manyetik alanıyla etkileşime girdiğini kayda geçmişti. Bilim adamları, Io'dan gelen bu elektronların gezegenin auroralarından bile daha güçlü X-ışınları yaratabileceğinden şüpheleniyorlar.

NuSTAR gözlemleriyle araştırmacılar, Io'nun elektronlarının gerçekten de yüksek enerjili X-ışınları yarattığını ilk kez doğruladılar. 2012 yılında uzaya fırlatılan NuSTAR, kozmosu yüksek enerjili X-ışınlarında inceleyen uzay tabanlı bir X-ışını teleskopu olarak tanımlanabilir. Yeni çalışmanın arkasındaki araştırmacılara göre, Ulysses muhtemelen herhangi bir X-ışını tespit etmedi, çünkü bu ışığı getiren mekanizma nedeniyle, X-ışınları yüksek enerjilerde daha sönük hale geliyor.

Ve böylece, Ulysses'in algılama aralığında, Jüpiter'in X-ışınlarının görülemeyecek kadar zayıf olduğundan şüpheleniyorlar. Jüpiter'in uydusu ‘Io’, güneş sistemindeki volkanik olarak en aktif gök cismidir. Gökbilimci James O'Donoghue Insider'a verdiği demeçte, 400'den fazla aktif volkanı düzenli olarak düzinelerce kilometre yükseklikte lav fırlatıyor, bunlar da Jüpiter'in yörüngesine düşüyor ve plazmaya dönüşüyor, dedi.

Bu plazma daha sonra, onu Jüpiter'in kutuplarına yönlendiren güçlü manyetik alana doğru sürüklenir. Orada, elektrik yüklü parçacıklar, Aurora ışıkları oluşturmak için atmosferdeki gazlarla etkileşime girer. Journal of Geophysical Research: Space Physics dergisinin Ocak sayısında yayınlanan çalışma, süreci Jüpiter'in manyetik alanı ile Io'nun uzay lav plazması arasındaki bir çekişme olarak tanımlıyor.

Hâlâ Jüpiter ve uydularının etrafında uçmakta olan Juno, bilim insanlarına gezegenin çarpıcı Auroraları hakkında daha fazla bilgi verebilir. Bunu da bize zaman gösterecek. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.