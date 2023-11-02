Ücretsiz Olacak NASA+'ın Lansman Tarihi Duyuruldu!

NASA'nın yayın hizmeti NASA+'ın lansman tarihi duyuruldu.

NASA+, diğer yayın hizmetlerinin aksine tek bir kuruş bile ödemeden kullanabileceğiniz bir hizmet olacak.

NASA+, başarılı bir test sürecinin ardından 8 Kasım'da yayına girmeye hazırlanıyor. Diğer yayın platformlarının aksine NASA+ herhangi bir abonelik gerektirmeyecek ve tamamen reklamsız olacak.

NASA+ Ücretsiz Şekilde 8 Kasım'da Yayın Hayatına Başlıyor

NASA, NASA+ üzerinden Emmy Ödüllü prodüksiyon kalitesiyle bilinen canlı programlarının yanı sıra ajansın öncü görevlerini sergileyen orijinal içeriklerden oluşan özel bir kütüphane sunmayı amaçlıyor.

NASA+'ın lansmanı, NASA'nın dijital ortamını dönüştürmeye yönelik daha geniş çaplı girişiminin bir parçası. Yayın hizmetine ek olarak NASA, daha uyumlu ve bilgilendirici bir deneyim sunmak için web sitesini de yenilmeyi planlıyor.

Ayrıca bu dönüşümün bir parçası olarak NASA'nın uygulaması da güncelleniyor. Yapılacak geliştirmelerin NASA+'ın lansmanıyla uyumlu olması ve kullanıcıların ajansın zengin multimedya içeriğine erişimini daha da kolaylaştırması bekleniyor.

Peki siz NASA+'ı kullanmayı planlıyor musunuz? Beklentilerinizi ve düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.