NASA Mars Helikopteri Büyük Bir Felaketi Atlattı

NASA Mars helikopteri, büyük bir felaketin eşiğinden döndü. Kızıl Gezegen'de uçurulan ilk uzay aracı olan Ingenuity, uçuş sırasında meydana gelen aksaklıktan ötürü kullanılamaz hale gelecekti ancak yere güvenli bir şekilde inmeyi başardı.

NASA Mars Helikopteri Ingenuity'ye Ne Oldu?

Ingenuity, Mars'ta altına imza attığı başarılar ile ismini dünyanın dört bir yanındaki insana duyurmayı başardı. Helikopter son uçuşundan önce birkaç kez havalandı ve ilk keşif denemelerini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Bu görevler hiçbir aksaklık yaşanmadan tamamlandı. İnsansız helikopterin Mars'ta uçuşları bugüne kadar sorunsuz bir şekilde gerçekleşmiş olsa da son uçuş bir istisna olabilirdi.

Uzay aracı, BGR'deki habere göre Mars'a indiğinden beri ilk kez felakete bu kadar çok yaklaştı. NASA Mars helikopteri Ingenuity, uçuş sırasında meydana gelen aksaklığı kontrol altına almayı başardı ve görevini yerine getirdikten sonra güvenli bir şekilde yere iniş yaptı.

Helikopterin uçuş sırasında meydana gelen sorunları ortadan kaldırması, rotasını düzeltmesi ve en nihayetinde yere güvenli bir şekilde inmesi insan zekası sayesinde mümkün oldu. NASA, helikopterin uçuş kalibresini geliştirmek ve uçarken belirli görüntüler yakalamak gibi hedeflere ulaşmak için altıncı uçuş görevini planlamıştı.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi tarafından aktarılan bilgilere göre altıncı uçuşta Ingenuity hızını ayarlayamadı ve bir ileri bir geri gidip gelmeye başladı. Uçuş sırasında meydana gelen aksaklık, helikopteri büyük bir tehlike ile karşı karşıya getirdi ancak uzay aracı büyük bir hasar görmeden güvenli bir şekilde yere indirilebildi.

NASA, uçuş sırasında sorunun nasıl meydana geldiğini ayrıntılı olarak açıkladı. Ingenuity, hareketlerin kaydını iki farklı sistemle tutar. Atalet Ölçü Birmi (IMU) söz konusu bilgileri konum, hız ve yükseklik tahminlerine dönüştürmeden önce hızlanma ve dönme oranını inceler.

Sistemin doğru bir şekilde çalışabilmesi için ikinci bir sistemle beraber çalışır. Ingenuity aşağı doğru bakan kameraları sayesinde saniyede 30 fotoğraf çeker. Görüntüler daha sonra navigasyon sistemine gönderilir. Bu görüntülerin içeriği daha sonra analiz edilir ve aracın gerçekte nerede olduğu tahmin edilmeye çalışır. Görüntülere yansıyan nesneler ve şekiller hızlıca tanımlanır. Bu elde edilen bilgiler kullanılarak konum, hız ve davranışlar şekillendirilebilir.

Bu sistem son uçuşta başarısız oldu. Uçuşa 54 saniye kala görüntü işleme sürecinde birkaç aksaklık ortaya çıktı. Görüntüler yanlış bir şekilde iletilmeye başlandığından yanlış bilgiler kullanılmaya başlandı. Bu da hataların sürekli bir şekilde düzeltilmeye çalışılmasına yol açtı. NASA Mars helikopteri, küçük bir sarsıntının ardından güvenli bir şekilde yere indirilebildi.

Altıncı uçuş başarısızlıkla sonuçlanmış olabilir fakat NASA gelecekte de benzer hataların meydana gelmemesi için neler yapılması gerektiğine dair önemli bilgiler edindi.