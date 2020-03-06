NASA’nın Mars Keşif Aracına Vereceği İsim Belli Oldu

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars keşif aracına vereceği ismi belirledi. Uzay aracına Perseverance (Sebat) isminin verileceği açıklandı.

NASA, Mars 2020 keşif aracının isminin belirlenmesi için bir yarışma düzenlemişti. Yarışma kapsamında ABD'nin çeşitli eyaletlerinden gönderilen kompozisyonlar arasından ‘Perseverance’ ismi seçildi. Bu ismi önererek yarışmayı kazananın Virginia'dan 11 yaşındaki Alexander Mather olduğu duyuruldu.

Kızıl Gezegen’e gidecek olan 2020 uzay aracı için önerilen diğer isimlerin, Promise (Söz), Endurance (Dayanıklılık), Clarity (Berraklık) Courage (Cesaret), Fortitude (Metanet), Vision (Vizyon), Tenacity (Azim) ve Ingenuity (Ustalık) olduğu açıklandı.

NASA’nın açıklamasında, Temmuz ayında Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden uzay aracının fırlatılışını izlemesi için Mather'in davet edileceği belirtildi.

NASA'nın Mars 2020 misyonunda, gezegenin astrobiyolojik perspektiften incelemesi ve jeolojik süreçlerinin araştırılması hedefleniyor. Perseverance'ın 17 Temmuz 2020’de fırlatılması ve 18 Mart 2021’de Mars'taki Jezero kraterine indirilmesi planlanıyor.