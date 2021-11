NASA Şehirlerin Uzaydan Görüntülerini Paylaştı: İstanbul da Var

NASA şehirlerin uzay görüntüleri ile merak uyandırıyor. İstanbul'un da olduğu onlarca şehir gece görüntüleriyle NASA tarafından değerlendirildi.

Son 20 yılda, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) astronotlar, Dünya'nın milyonlarca fotoğrafını çekti. Koleksiyon, ana gezegenimizin olağanüstü manzaralarından daha fazlasını sunuyor.

Columbia Üniversitesi'nden Christopher Small, gece görüntülerinin özellikle aydınlatıcı olduğunu buldu. Uzmanlar geceleri Dünya'nın görüntülerini analiz ederek, şehirlerin nasıl büyüdüğü ve geliştiği hakkında fikir edinmek için çalışıyor.

Small, çeşitli kentsel alanlarda kullanılan farklı aydınlatma türlerini karakterize etmek için çalışıyor. Spesifik olarak, farklı türdeki şehir ışıklarının göreceli parlaklığı, rengi ve alan bolluğu gibi şeyleri ölçmek istiyor. Özellikle çok çeşitli renklerde ve mekansal konfigürasyonlarda ışıklara sahip şehirleri arayarak, ISS'den çekilen yüzlerce şehir fotoğrafını sıraladı.,

