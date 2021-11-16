NASA Şehirlerin Uzaydan Görüntülerini Paylaştı: İstanbul da Var

NASA şehirlerin uzay görüntüleri ile merak uyandırıyor. İstanbul'un da olduğu onlarca şehir gece görüntüleriyle NASA tarafından değerlendirildi.

Son 20 yılda, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) astronotlar, Dünya'nın milyonlarca fotoğrafını çekti. Koleksiyon, ana gezegenimizin olağanüstü manzaralarından daha fazlasını sunuyor.

Columbia Üniversitesi'nden Christopher Small, gece görüntülerinin özellikle aydınlatıcı olduğunu buldu. Uzmanlar geceleri Dünya'nın görüntülerini analiz ederek, şehirlerin nasıl büyüdüğü ve geliştiği hakkında fikir edinmek için çalışıyor.

Small, çeşitli kentsel alanlarda kullanılan farklı aydınlatma türlerini karakterize etmek için çalışıyor. Spesifik olarak, farklı türdeki şehir ışıklarının göreceli parlaklığı, rengi ve alan bolluğu gibi şeyleri ölçmek istiyor. Özellikle çok çeşitli renklerde ve mekansal konfigürasyonlarda ışıklara sahip şehirleri arayarak, ISS'den çekilen yüzlerce şehir fotoğrafını sıraladı.,

Cities seem to follow similar growth processes no matter where they are. https://t.co/EOsR2eyoq5 pic.twitter.com/oFfpEhc9qg — NASA Earth (@NASAEarth) November 15, 2021

NASA şehirlerin uzaydan nasıl görüldüğünü açıklıyor

Yukarıdaki montaj, özellikle çeşitli gece ışık manzaraları ile Londra'dan Singapur'a ve Phoenix'e kadar 18 şehri göstermekte. Görüntülerin çözünürlüğü de nispeten yüksek: Her biri, ayrı ayrı ışıkları çözebilen 400 milimetrelik bir lensle çekildi.

Small daha sonra görüntülerin her birini aynı renk sıcaklığına sahip olacak şekilde kalibre etti, böylece doğrudan karşılaştırılabildi. Bu montaj, güneş ışığıyla yaklaşık olarak aynı renk sıcaklığı olan 5500 Kelvin'e ayarlandı.

Genel olarak, fotoğraflardaki daha sıcak turuncu ve sarı renkler muhtemelen yüksek basınçlı sodyum ışıklarıdır. Örneğin Chicago, uzun zamandır yaygın turuncu parıltısıyla biliniyor.

Small'un araştırmasının önemli bir parçası, bireysel ışıklara (park yeri ışıkları, cephe ışıkları ve reklam panoları) kıyasla ana yollardan (otoyollar ve şehir sokakları) ne kadar ışığın geldiğini belirlemeye çalışıyor.

Paris ve Kuveyt City'nin ISS fotoğrafları, yüksek basınçlı sodyum ışıkların tipik özelliği olan 2200 Kelvin renk sıcaklığına ayarlandu. Bu iki şehir çok farklı renk ve mekansal konfigürasyonlar sergilemekte.

Paris'teki ışık, neredeyse tamamen sokak lambalarından geliyor. Small, "Paris, ölçmeye çalıştığımız renk çeşitliliğinin ve mekansal konfigürasyonların muhtemelen en iyi örneğidir" dedi.

VIIRS gibi daha düşük çözünürlüklü uydu sensörlerinden gece ışığı parlaklığının tekrarlanan gözlemleriyle birlikte, yüksek çözünürlüklü ISS fotoğraflarından tek tek ışık kaynaklarını ve renklerini çözümleme yeteneği, bilim insanlarının kentsel büyümeyi daha iyi anlamalarına yardımcı oluyor.