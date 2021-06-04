NASA, Uzay İstasyonu'na Yüzlerce Kalamar ve Su Ayısı Gönderdi

NASA kalamar ve su ayılarını uzaya neden fırlattı? SpaceX Dragon uzay aracı, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmasıyla birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktı. Kargo aracı, 3300 kg'dan fazla bilimsel deney, güneş paneli ve birtakım uzay ekipmanlarını taşıyor.

Onlarca farklı deniz canlısı hayatlarının yolculuğuna çıkmaya hazır: Perşembe günü NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na 100'den fazla bebek kalamar ve yaklaşık 5.000 mikroskobik hayvan gönderdi. Canlılar, istasyona SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatıldı.

BBC tarafından aktarılan verilere göre, 128 bebek kısa kuyruklu kalamar, uzay uçuşunun mikroplar ve hayvanlar arasındaki etkileşimler üzerindeki etkilerine ilişkin araştırmaların bir parçası olarak kullanılacak.

NASA kalamar ve su ayılarını uzaya neden fırlattı?

NASA, mikropların hayvan dokularının normal gelişiminde ve insan sağlığının korunmasında önemli bir rol oynadığını söyledi. Deneyin baş araştırmacısı Florida Üniversitesi'nden Jamie Foster açıklamasında, "İnsanlar da dahil olmak üzere hayvanlar, sağlıklı bir sindirim ve bağışıklık sistemini sürdürmek için mikroplarımıza güveniyorlar" dedi.

Foster, "Uzay uçuşunun bu faydalı etkileşimleri nasıl değiştirdiğini tam olarak anlamıyoruz. Deney, hayvan sağlığındaki bu önemli sorunları ele almak için karanlıkta parlayan kısa kuyruklu kalamar kullanacak" şeklinde konuştu.

5.000 mikroskobik hayvan, su ayıları olarak da bilinen tardigradlardır ve aşırı ortamlarda yaşamaya toleransları ile bilinirler. Tardigradlar, 30 yıla kadar yiyecek ve su olmadan hayatta kalabilen, dünyadaki en sert, en dayanıklı yaşam formudur. NASA'ya göre bu, onları dünyadaki ve uzaydaki aşırı koşullar altında hayatta kalma çalışmaları için ideal bir organizma haline getiriyor.

NASA, sonuçların uzayda insanları etkileyen stres faktörlerinin anlaşılmasını geliştirebileceğini söyledi. Wyoming Üniversitesi'nden tardigrade araştırmacı Thomas Boothby, "Uzay uçuşu, evrimleşmiş insanlar da dahil olmak üzere organizmalar için gerçekten zorlu bir ortam olabilir" dedi.

"Gerçekten yapmaya hevesli olduğumuz şeylerden biri, tardigratların bu ortamlarda nasıl hayatta kaldıklarını, çoğaldıklarını, kullandıkları hileler hakkında bir şey öğrenip öğrenemeyeceğimizi ve onları astronotları korumak için uyarlayıp uyarlayamayacağımızı anlamak" ifadelerini kullandı.

BBC, ISS'de yapılacak diğer deneyler arasında robotik kolların sanal gerçeklik kullanılarak uzaktan çalıştırılıp çalıştırılamayacağı ve dünyadakinden daha sert pamuk üretimine yönelik bir araştırmayı içerdiğini de ekledi.