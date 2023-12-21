NASA Uzaydan Dünyaya Kedi Videosu Gönderdi: Hem de 19 Mil Uzaklıktan!

NASA'nın Psyche uzay aracı şu anda Mars ile Jüpiter arasında bulunan metal açısından zengin bir asteroidi keşfetmeye yönelik bir görevde ve 2000'li yılların internetine özgü bir iletişim başarısı elde etti.

NASA'nın Psyche Uzay Aracı, Uzaydan Lazerle Kedi Videosu Göndererek İletişimde Devrim Yaratıyor!

15 saniyelik 4K videoda turuncu renkteki Taters adlı bir tekirin lazer işaretleyiciden gelen kırmızı bir noktayı kovaladığı görülüyor. Bu ilginç iletişim deneyimi dünya dışı bir uygarlık tarafından ele geçirilme ihtimaline karşı eğlenceli bir savunma stratejisi olarak değerlendirilebilir.

Görüntünün sevimli temasına rağmen bu olay yaklaşan uzay görevleri için önemli bir teknik başarı sunarak gelecekteki uzay iletişimi için temel oluşturabilir.

NASA Yönetici Yardımcısı Pam Melroy "Bu başarı, optik iletişimi geliştirme konusundaki kararlılığımızın bir göstergesi olarak gelecekteki veri iletim ihtiyaçlarımızı karşılamada temel bir unsur olarak öne çıkıyor" dedi ve "gelecekteki gezegenler arası görevler sırasında iletişim kurma şeklimizi" değiştirebileceğini ekledi.

Psyche'nin uçuş lazer alıcı-vericisi mesajını Caltech'in Palomar Gözlemevi'ndeki Hale Teleskobu'na ışınladı ve bu işlem 101 saniye sürdü. Hale Teleskobu da elde ettiği verileri NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarına iletti. Bu iletim hızı önceki derin uzay veri iletimlerine kıyasla oldukça yüksekti. Saniyede 267 megabit gibi muazzam bir hız sağlayan alıcı-verici diğer radyo frekans sistemlerinden on ila 100 kat daha hızlıydı.

JPL proje lideri Ryan Rogalin "Milyonlarca kilometre uzaktan iletilmesine rağmen videoyu geniş bant internet bağlantılarından daha hızlı göndermeyi başardı" diyerek bu teknolojinin etkileyici hızını vurguladı. Ayrıca "Aslında video Palomar'da alındıktan sonra internet üzerinden JPL'ye gönderildi ve bu bağlantı derin uzaydan gelen sinyalden daha yavaştı" şeklinde ekledi.

Bu gelişme uzaktaki uzay araçlarıyla iletişim kurma ve onlardan geri gönderilen veri türleri konusunda büyük bir adımı temsil ediyor. NASA'ya göre aynı teknoloji bir gün Mars'taki insan ileri karakollarından HD görüntü ve video akışını mümkün kılabilir.