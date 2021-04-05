NASA Kara Delik ve Galaksi Verilerinden Müzik Hazırladı

Kara delik ve galaksi verilerinden müzik yaptılar. NASA tarafından kaydedilen kara delik ve galaksi verileri, içeriği değiştirilmeden ses dosyalarına dönüştürüldü. NASA'nın yayınladığı ses dosyaları, gerilim filmlerinde yer bulabilecek kadar merak uyandırıyor.

Uzayda çığlık attığınızı kimse duyamaz, ancak Dünya'da uzay nesnelerini ses dosyalarına dönüştürme yolları bulunuyor. NASA'nın verilerinde yer alan galaksiler, kara delikler ve bulutsu cisimler ses yoluyla Dünya'da hayat buldu.

Bir bilim insanı ekibi, NASA'nın Chandra X-ray Gözlemevi ve diğer uzay teleskopları tarafından toplanan verileri, veri sonifikasyonu adı verilen bir işlem kullanarak sese dönüştürdü.

Kara delik ve galaksi verilerinden müzik yaptılar

Geçtiğimiz günlerde NASA, Chandra Deep Field gözlemini, Kedi Gözü Bulutsusu ve Girdap Gökadası'nı dinlememizi sağlayan yeni ses kayıtları yayınladı.

Gökyüzünün güney yarımküresine derin bir bakış olan Chandra Deep Field South, ses spektrumunun en ucunda yer alıyor. NASA ses dosyasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu, Chandra gözlemleme süresinin yedi milyon saniyeden fazlasını temsil eden, X ışınlarının şimdiye kadar çekilmiş en derin görüntüsü" dedi.

Deep Field South veri sonifikasyonu, 80'lerin bilim kurgu film müziği hissini yaratıyor. Görüntüdeki noktalar çoğunlukla kara delikleri ve galaksileri temsil ediyor. NASA, "Müzik frekansı, bu bölgede Chandra tarafından toplanan tüm X-ışını frekanslarını temsil ediyor" dedi.

Kedi Gözü Bulutsusu, özellikle Chandra ve Hubble Uzay Teleskobu'ndan gelen verilerle daha dikkate değer durumda. NASA, bu verileri dinlemek için saat yönünde hareket eden radar benzeri bir tarama kullandığını söylüyor: "Merkezden uzak olan ışık, daha yüksek perdelerde ses üretebilir."

Üçüncü veri sonifikasyonu, Whirlpool Gökadası olarak bilinen Messier 51'e ait. NASA açıklamasında, "Gökadanın sarmal yarıçapı, küçük ölçekli melodik notalarla eşleştirildi. Uzaydaki NASA teleskoplarından (kızılötesi, optik, ultraviyole ve X-ışını) elde edilen görüntüdeki her dalga boyu farklı bir frekans aralığına atandı" ifadelerini kullandı.

Messier 51'in ses verilerinde diğerlerine kıyasla daha fazla gerilim olduğunu söylemek mümkün. Gökadanın sonifikasyonu, bir korku filmi sahnesine yerleştirmeye aday olabilir.

Veri sonifikasyon teknikleri, Mars gün doğumunu ve Güneş'i sese çevirmek için kullanılıyor. Çünkü NASA'ya göre, Kozmos deneyimimiz görsellerle sınırlı olmak zorunda değil. Evren, kendisini dinlemek için zaman ayırdığımızda da güzel ve ürkütücü olabilir.