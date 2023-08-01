NASA, Yanlışlıkla Voyager 2 ile İletişimi Kaybetti!

NASA, efsanevi Voyager 2 uzay aracıyla, antenin Dünya'dan 2 derece uzaklaşmasına neden olan bir komutu "yanlışlıkla" gönderdikten sonra teması kaybetti.

Bu hata, 1977 yılında fırlatılan ve şu anda Dünya'dan yaklaşık 12,4 milyar mil (19,9 milyar kilometre) uzakta bulunan Voyager 2'nin komut alamadığı veya görev kontrolörlerine veri iletemediği anlamına geliyor.

NASA'dan yapılan açıklamada, "Bu değişiklik Voyager 2 ile Derin Uzay Ağı'nın (DSN) yer antenleri arasındaki iletişimi kesintiye uğrattı. Uzay aracı tarafından gönderilen veriler artık DSN'ye ulaşmıyor ve uzay aracı yer kontrolörlerinden komut alamıyor." denildi.

NASA, İletişimi Tekrar Kurabilmenin Yollarını Arıyor

NASA, uzay aracıyla teması yedi gün önce kaybetmiş olmasına rağmen aksaklığı ancak Cuma günü açıkladı.

İyi haber ise Voyager 2'nin yılda birkaç kez gerçekleştirdiği yeniden yönlendirme manevrasının "iletişimin devam etmesini sağlaması gerektiğini" söyleyen uzay ajansı, Voyager 2'nin o zamana kadar planlanan yörüngesinde kalmasını beklediğini de sözlerine ekledi.

NASA'nın güvenilir uzay aracı son 46 yıldır uzayda uçuyor. Mühendisler 1998 yılında Voyager 2'nin gerekli olmayan aletlerini kapatarak güç tasarrufu yapmasını sağladılar. Halen çalışmakta olan altı aletin en azından bir kısmından 2025 yılına kadar veri alınabilmesi gerekiyor, tabii iletişim bağlantısının birkaç ay içinde yeniden kurulması şartıyla.