NASA Yeni Yayın Platformunu Kullanıma Sunmaya Hazırlanıyor!

Uzay araştırmaları şirketi NASA, dijital platforn dünyasına çıkaracağı yeni platformla giriş yapmaya hazırlanıyor. Yeni projesinin adını NASA+ olarak açıklayan şirket, üretmiş olduğu içerikleri ücretsiz olarak kullanıcıların beğenisine sunacak.

NASA'nın beta sürümünden önceki internet sitesi, oldukça karmaşık bir yapıya sahipti. Gelen yeni beta sürümü birçok özelliği de beraberinde getirdi. İlk olarak fotoğraf ve başlıkların göze çarptığı sürümde uzay meraklılarını birçok yenilik bekliyor.

NASA Dijital Dünyaya Adım Atıyor

Platform beta sürümünde olmasına rağmen modern bir görünüm sunuyor. Uzay araştırmaları şirketinin yeni entegrasyonlarla geliştireceği siteye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

NASA’nın yakın zamanda kullanıma sunacağı NASA+, diğer dijital mecralar ile bazı benzerlikler taşıyacak. Pratik arayüzüne sahip yeni site kullanıcılara reklamsız bir şekilde hizmet verecek.

Şirket, yeni platformunda geçmişte gerçekleştirdiği uzay projelerine dair bazı yayınlar gerçekleştirecek. Belgesel ve bilgi ağırlıklı içeriklerin yer alacağı platformda NASA’nın görevleri canlı olarak yayımlanacak.

Yeni platform NASA'nın uygulamasına entegre edilerek iOS ve Android cihazlarda da kullanılabilecek. Ayrıca şirket NASA+’ı Apple TV, Fire TV ve Roku gibi uygulamalara entegre ederek akıllı televizyonlarda da kullanılmasını sağlayacak.

NASA, şu ana kadar akış platformunun ne zaman çıkacağına dair net bir bilgi vermese de söylentiler bu yılın sonunda veya 2024’ün başında kullanıma sunulacağını işaret ediyor.

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