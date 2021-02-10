NASA'nın Ay Ağaçları Nerede, Yerleri Nasıl Bulunur?

50 yıl önce Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi tarafından Apollo 14 görevinde Ay'a götürülen 500 tohum, Ay'ın etrafında onlarca kez dolaştırıldıktan sonra Dünya'ya tekrardan getirilmiş ve dünyanın çeşitli bölgelerine ekilmişti. Peki, NASA'nın Ay ağaçları şimdi nerede ve ağaçların yerini bulmak için hangi adımları takip etmek gerekiyor?

NASA'nın Ay Ağaçları Nasıl Bulunur?

NASA'nın Apollo görevleri yalnızca Amerika Birleşik Devletleri için değil, bütün bir insanlık için yeni bir devir başlattı. Ay'ın yüzeyine yapılan sayısız yolculuk, birçok astronotun Dünya'nın büyük doğal uydusunu yürüyerek keşfetmesi ile sonuçlanmıştı. Apollo 14 görevini diğer görevlerden ayıran nokta ise Ay'ın yüzeyinde birçok insanın merak ettiği sorunun cevabını verecek faaliyetin gerçekleştirilmesi olmuştu.

NASA, 50 yıl önce gerçekleşen Apollo 14 görevinde Ay'a götürdüğü ve çevresinde 34 kez dolaştırdığı tohumları Dünya'nın çeşitli bölgelerine ekmesinin nedeni, tohumların farklı koşullarda herhangi bir değişime uğrayıp uğramama ihtimalini değerlendirmekti. Bu tohumlar zamanında Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa ve Güney Amerika'nın bazı bölgelerine ekilmişti.

Ekilen tohumlar birbirinden çeşitli türlerdeki tohumlardan oluşuyordu. Görev sonrasında tohumların tutulduğu teneke kutu dekontaminasyon işlemleri sırasında patladı ve tohumlar birbirine karıştı. NASA'nın gerçekleştirmek istediği deney tehlike altına girdi, tohumların kullanılamaz hale gelmesinden endişe duyulmaya başlandı. Yaşananlara rağmen herhangi birinin filizlenip yetiştirebilecek bir seviyeye gelip gelmeyeceğinin öğrenilmesi için tohumlar ABD Orman Hizmetlerinin bakımına gönderildi.

NASA, fidanların ülke genelindeki okullar ve üniversiteler de dahil olmak üzere çeşitli kurumlara verildiğini söyledi. Bazıları diğer ülkelere de gönderildi. Örneğin bir çift ağaç Brezilya'ya teslim edildi. Büyük çoğunluğu 1970'lerde Apollo 14 görevinden sonra ekildi. Geriye kalanlardan bazıları 1980'lerde dikildi. En sonuncu grupsa 1986'da dikildi. Bugün Çınar, Pinus Taeda, Kızılçam ve daha birçok tür bugün Dünya'nın çeşitli bölgelerinde yer almaya devam ediyor.

Peki, NASA'nın söz konusu görevinden sonra Dünya'ya getirdiği ve dikilmesine vesile olduğu ağaçların konumu nasıl öğrenilir? Size en yakın ağacının ne kadar uzak olduğunu merak ediyorsanız NASA'nın sayfasını ziyaret edebilir ve hangi ağacın hangi bölgede yer aldığını öğrenebilirsiniz.