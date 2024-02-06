NBA, All Star Etkinliği İçin Tamamı LED Sahasını Tanıttı! (Video)

NBA, Indianapolis'te All-Star hafta sonu için yaptığı hazırlıklar son bulduğunda ve ışıklar yandığı zaman, tamamen aydınlatılmış bir LED zemine güç verecek.

NBA'de ilk kez, 16 Şubat'taki All-Star maçı ve 17 Şubat'ta Lucas Oil Stadyumu'nda yapılacak yetenek yarışması, 3 sayı yarışması ve smaç etkinliği, oyuncuların altında grafikler, çizgiler, animasyonlar ve efektlerle tamamen özelleştirilebilen dev bir televizyon ekranı olan LED Sahada oynanacak.

NBA Lucas Oil Stadyumunda Gerçekleşecek Son Teknoloji LED Saha Videosu

NBA canlı prodüksiyon ve eğlence başkanı Carlton Myers, "Bununla ne yaptığımız ve nasıl kullandığımız oldukça çığır açıcı ve taraftarlar için oldukça heyecan verici" dedi. "Normalde bir büyük ekranda görünen şeyler artık canlı aksiyonun yanı sıra sahada da görünecek." ifadelerini kullandı.

Bu, bir LED sahanın dünya çapında sahneye ilk çıkışı değil. FIBA, 2023 yılında U19 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2023 sırasında ASB cam zeminini göstermişti. Bu etkinliğin yarattığı heyecan NBA'e bu konsepti en büyük sahnelerinden birine taşımanın tam zamanı olduğunu söyletti.

Myers, NBA'in yaklaşık sekiz yıldır LED sahalara baktığını, ancak teknolojinin orada olmadığını, bu yüzden uzak durduklarını söylüyor. "Artık teknoloji var ve bu konuda kendimizi gerçekten rahat hissediyoruz. Şimdi bunu yapmanın tam zamanı." diyor.

Son olarak Houston Rockets forması giyen milli sporcumuz Alperen Şengün 1 milyon 821 bin 202 oyla All Star etlinliğine giremedi.