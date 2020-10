Need for Speed serisi ile 1994 yılında tanışmıştık. Devam eden yıllarda da farklı platformlarda birçok oyunu ile karşımıza çıkmıştı. Çıkmaya da devam edecek. Serinin beğenilen oyunlarından olan Need for Speed: Hot Pursuit ise HD Remastered versiyonu ile geri dönüş yapacak. Electronic Arts tarafından Need for Speed: Hot Pursuit Remastered duyuruldu. Detaylar haberimizde.

Criterion Games tarafından geliştirilmiş olan yarış oyunu, 2010 yılında satışa sunulmuştu. İlk olarak Need for Speed III: Hot Pursuit ile seriye dahil olan polisler, bir kez daha geri dönmüştü. Bu defa hem polis hem de sokak yarışçısı olabiliyordunuz. Polis olmayı seçtiğinizde sokak yarışçılarını yakalamaya çalışırken, sokak yarışçısı olduğunuzda da bir yandan rakiplerinize bir yandan da polislere karşı mücadele etmek durumunda kalıyordunuz. Her bir yarışın sonunda kazandığınız madalyalar ve puanlar kazanıyordunuz. Bu puanlar da yeni arabalar ve yeni yarışları açmanıza olanak tanıyordu.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered Mevcut Nesle Geliyor

Oynanışı ile bir hayli eğlendiren bu oyunun yenilenmiş sürümü olan Need for Speed: Hot Pursuit Remastered 6 Kasım 2020 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için, 13 Kasım 2020 tarihinde de Switch için satışa sunulacak. Teknik olarak yüksek çözünürlüklü modeller ve gölgelendirmeler, daha uzak çizim mesafesi ve iyileştirilmiş videolar Switch versiyonu taşınabilir konumdayken 720p 30 Fps ve televizyona bağlıyken de 1080p 30 FPS ile çalışacak.

Diğer versiyonları ise Switch versiyonundaki iyileştirmelere ek olarak yüksek çözünürlüklü yansımalar ve dokular, daha fazla parçacık efekti ve yenilenmiş kullanıcı arayüzü ile gelecek. PC versiyonu 4K 60 FPS desteği sunacakken, PlayStation 4 Pro ve Xbox One X kullanıcıları 4K 30 FPS ile 1080p 60 FPS arasında seçim yapabilecekler. Need for Speed: Hot Pursuit Remastered PlayStation 4 ve Xbox One üzerinde 1080p 30 FPS desteğiyle oynanabilecek.

Electronic Arts tarafından duyuru kapsamında paylaşılan diğer detaylara bakacak olursak, oyunun yenilenmiş sürümü çapraz platform desteği sunacak. Bu sayede, bütün platformlardaki bütün oyuncular bir arada veya birbirlerine karşı oynayabilecekler. Ayrıca çapraz paltform desteği sunan dinamik Autolog sistemi sayesinde asimetrik bir rekabete yönelik olarak aktivitelerinize göre meydan okumaların üstesinden gelmeye çalışacaksınız.

Son olarak Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, ana oyuna ek olarak yayınlanmış olan bütün indirilebilir içerikler ve otuzdan fazla meydan okumanın olacağı ek altı saatlik oynanış süresiyle de gelecek.

Duyuru için özel olarak hazırlanmış olan fragmana ve açıklanan sistem gereksinimlerine aşağıdan bakabilirsiniz.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: (AMD) Phenom II X4 965 veya muadili (Intel) Corei3-2120 veya muadili

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: (AMD) Radeon HD5750 veya muadili (Nvidia) GeForce GTS 450 veya muadili

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 45 GB kullanılabilir alan

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: (AMD) FX-8350 veya muadili (Intel) Core i5-350K veya muadili

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: (AMD) Radeon R9 270x veya muadili (Nvidia) GeForce GTX 660 veya muadili

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 45 GB kullanılabilir alan

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.