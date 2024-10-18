Netflix, 2024'te Ne Kadar Para Kazandığını, Ne Kadar Borcu Olduğunu ve Toplam Abone Sayısını Açıkladı

Dünyanın en popüler dijital içerik platformlarından biri olan Netflix, 2024'ün üçüncü çeyreğinde ne kadar para ve yeni abone kazandığını açıkladı. Kar etmeden geçen uzun yılların ardından nihayet istediği finansal stabiliteye ulaşan platform, borç oranıyla da dudak uçuklatmayı başardı. İşte Netflix'in 2024'ün üçüncü çeyreğine ait karnesi!

Netflix Ne Kadar Para Kazanıyor?

Her gün kullandığımız ürün ve servislerin arkasındaki şirketlerin ne kadar para kazandığını hiç merak ettiniz mi? Eğer Netflix için bir kez bile olsa bunu düşündüyseniz, şirketin 2024'ün üçüncü çeyreğine dair yayınladığı finansal rapor, size aradığınız sorunun cevabını verebilir. Bu size inanması güç gelebilir ancak Netflix yakın zamana kadar pek de karlı bir platform değildi.

Elbette ki şirket tüm dünyada milyonlarca aboneye sahipti ve oldukça büyük bir para akışına sahipti. Yine de bu paranın büyük bir kısmı platformdaki orijinal içeriklerin üretimine ve başka stüdyolara telif ücreti olarak gidiyordu. Neyse ki bu durum birkaç yıl önce düzeldi ve Netflix sürekli büyüyen ve kar eden bir sağlıklı bir projeye dönüştü. Şirket, 2024'ün üçüncü çeyreğinde de bu başarısını sürdürdü.

Netflix, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 5.07 milyon yeni abone kazandı ve toplam abaone sayısını 282.7 milyona çıkardı. Bu da yaklaşık 8 milyar insandan oluşan dünya nüfusunun yüzde 3.5'lik bir kesiminin Netflix abonesi olduğu anlamına geliyor. Abone sayısı ile doğru orantılı olarak gelirlerde de artış yaşandı.

Platform, Q3 2024'te 9.8 milyar dolar gelir elde etti. Bu önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 15 artış anlamına geliyor. Elbette prodüksiyon ve telif ücretleri nedeniyle bu paranın hepsi şirketin kasasında kalmadı. Ancak Netflix'in faaliyet kar marjı ise yüzde 22’den yüzde 30’a yükseldi. Yine de geçmiş Netflix'in peşini bir türlü bırakmıyor.

Netflix'in 2024'ün üçüncü çeyreği itibarıyla net borcu yaklaşık 14.5 milyar dolar civarında. Yani şirket hala finansal olarak yetersiz kaldığı yılların borcunu ödüyor. Ancak bir süre daha yükselişin devam etmesi durumunda bu sorunun da geride kalması bekleniyor. Ayrıca pek çok şirketin finans stratejileri nedeniyle borçlanmayı tercih ettiğini de hatırlatmakta fayda var.

Peki Netflix'in kazancı neden sürekli artıyor? Aslında bu sorunun net bir cevabı yok. Raporlara baktığımızda, Netflix'in en çok Asya-Pasifik bölgesinde büyüdüğünü görüyoruz. Bu bölgede 2.28 milyon yeni abone kazanan şirket, gelirini de %19 oranında artırarak 1.1 milyar dolara ulaştı.

Son yıllarda Japonya, Kore, Tayland ve Hindistan gibi ülkelerdeki gücünü artırmak için çalışmalar yapan ve bol miktarda yerli içerik üreten şirketin bu stratejisi başarıya ulaşmış gibi duruyor. Ayrıca diğer bölgeler kadar büyük olmasa da Kuzey Amerika pazarında da artış söz konusu.

Şirketin ABD ve Kanada'daki abone sayısı son çeyrekte 694 bin artarak 84.8 milyona ulaştı. Gelir ise %16 artarak 4.3 milyar dolara çıktı. Ki bu da Netflix'in gelirlerinin neredeyse yarısına denk geliyor. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde ise 2.2 milyon yeni abone kazandı ve bu bölgeden elde ettiği gelir %16 artarak 3.1 milyar dolara ulaştı.

Latin Amerika ise Netflix'in abone kaybetttiği tek bölge oldu ve şirket 68 bin kullanıcısını elinde tutamadı. Son yıllarda fiyatlar ve kütüphane yetersizliği ile eleştirilerin odağında olan Netflix, görünüşe göre hesp paylaşımını engellemesi ve rakiplerinin beklenen atılımları bir türlü gerçekleştirememesiyle koltuğunu sağlamlaştırmış gibi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz Netflix'e ödediğiniz paranın karşılığını aldığınıza inanıyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.