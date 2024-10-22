Netflix, AAA Oyun Stüdyosunun Fişini Çekti: PC İçin Geliştirilen The Withcer 3 Rakibi İptal Edildi

Dünyanın en büyük dijital içerik kütüphanesi Netflix, bir süredir dizi, film, belgesel ve çeştili şovlardan oluşan ürün katoloğuna oyunları da dahil ediyor. Halihazırda GTA San Andreas ve Vice City gibi pek çok oyunu içerisinde barındıran platform bu konuda da oldukça iddialı. Ya da en azından bugüne kadar öyleydi.

2022'de AAA bit oyun geliştirmek için Team Blue isminde bir oyun stüdyosu kuran ve RPG türünde bir proje üzerinde çalışan şirket, söz konusu stüdyoyuı kapatma kararı aldı. İşte detaylar!

Netflix, AAA Oyun Geliştiren Stüdyosunu Kapattı

Netflix, Los Angeles'ta kurulan ve Team Blue olarak bilinen oyun stüdyosunu kapattı. Overwatch, Halo ve God of War gibi projelerde yer almış tecrübeli isimlerin çalıştığı stüdyonun kapatılması herkesi şaşırtırken, geliştirilen RPG türündeki AAA oyun da iptal oldu. Peki bu ne anlama geliyor?

Bilmeyenler için AAA ya da diğer adıyla Triple-A, oyun dünyasında yüksek bütçeli projeleri tanımlamak için kullanılıyor. Genellikle en az 50-100 milyon dolar arası bir bütçe ile geliştirilen bu projeler severek oynadığımız The Withcer 3, GTA V, Elden Ring ve Baldur's Gate gibi oyunların ortaya çıkmasını sağlıyor.

Netflix de benzer bir başarı için kolları sıvamış ve tecrübeli isimlerle çalışarak iddialı olduğunu göstermişti. Ancak proje ne yazık ki gün yüzü görmeden bitirildi. İddiaya göre stüdyonun kapatılmasının nedeni ise liderlik değişikliğinden kaynaklanıyor. Netflix, geçtiğimiz Temmuz ayında oyun departmanının başındaki ismi değiştirdi.

Eski yönetici Mike Verdu başka bir pozisyona atanırken, oyun projesinin başına Epic Games'ten transfer edilen Alain Tascan geçti. Tascan’ın göreve gelmesinden kısa süre sonra, Netflix oyun bölümünde 35 kişilik bir küçülme yaşandı. Ancak değişim bununla sınırlı kalmadı ve şimdi de AAA oyun geliştirmekten vazgeçildi.

Elbette ki Tascan oyun projesinden tamamen çekilerek kendini işsiz bırakmak istemiyor. Buradaki asıl hedef masraflı PC oyunları üretmek için ayrılan kaynağı daha genele hitap eden mobil oyunlara aktarmak. Halihazırda bile şirketin Night School, Next Games ve Boss Fight Entertainment gibi mobil oyun geliştiren stüdyoları yeni projeler üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Ancak şirketin bu stratejisinin başarılı olup olmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Netflix sizce AAA oyunları bırakıp mobil oyunlara yönlerek doğru olanı mı yaptı? Yoksa tıpkı konsollarda olduğu gibi Netflix'i de zafere taşıyacak şey özel oyunlar mıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.