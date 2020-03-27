Netflix Dışarı Çıkanlara 'Spoiler' Vermeye Başladı!

Covid-19 salgınının sürmeye devam ettiği şu günlerde Netflix, dışarı çıkanları 'cezalandırmanın' yeni bir yolunu uygulamaya soktu.

Spoiler Veriyor

Şimdiden binlerce kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüs nedeni ile kişiler ve kuruluşlar evde kal çağrısında bulunuyor. Küresel ölçekte pek çok şirket bunu desteklerken çevrim içi içerik platformu Netflix de dışarı çıkmayı caydıracak yeni bir adım attı.

Netflix, sokaklarda ilan panolarında yayınlamaya başladığı afişlerle birlikte en popüler dizilerin en kritik sahnelerini gözler önüne seriyor.

"Bazı kişiler dışarı çıkmanın bir sorun olmadığını düşünerek oyunbozanlık yapıyor. Öyleyse biz de olağanüstü bir önlem alıyoruz. En popüler Netflix dizilerinin sürprizlerini bozuyoruz." "Şehirlerin kalabalık yerlerindeki sokak panolarını Netflix yayınlarından spoiler detayları ile dolduracağız."

Söz konusu kampanyaya ait detaylara hemen aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz. Peki siz bu kampanya hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.