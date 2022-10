Netflix Discord Botunu Duyurdu

Dünyanın en çok kullanılan dijital platformlarından biri olan Netflix, kullanıcılarına daha kolay bir eriim sağlamak ve daha fazla kullanıcı çekmek için yeni projelerin peşinde. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Netflix'in Discord botu tanıtıldı.

Hey Netflix adındaki bot, Discord üzerinde arkadaşlarınızla kolaylıkla izleyeceğiniz şeyleri paylaşabilmenizi ve Netflix'te yer alan içerikler üzerinde tartışmalar yapabilmenizi sağlıyor.

