Netflix Discord Botunu Duyurdu

Dünyanın en çok kullanılan dijital platformlarından biri olan Netflix, kullanıcılarına daha kolay bir eriim sağlamak ve daha fazla kullanıcı çekmek için yeni projelerin peşinde. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Netflix'in Discord botu tanıtıldı.

Hey Netflix adındaki bot, Discord üzerinde arkadaşlarınızla kolaylıkla izleyeceğiniz şeyleri paylaşabilmenizi ve Netflix'te yer alan içerikler üzerinde tartışmalar yapabilmenizi sağlıyor.

Netflix Discord Botu Nasıl Kullanılır?

Netflix'in Discord ile iş birliği çerçevesinde kullanıma sunduğu bot, arkadaşlarınızla izleyecek bir şeyler bulmanıza yardımcı oluyor.

Aynı zamanda kullanıma sunulan Hey Netflix kanalı yardımıyla direkt olarak içerikler paylaşılarak üzerinde tartışmalar gerçekleşebiliyor.

Netflix botunun tanıtılmasının ardından birçok kullanıcı Discord üzerinde içerikleri izleyip izleyemeyeceklerini merak etti. Ancak ne yazık ki bot Discord üzerinde izlemeye olanak sağlamıyor. İçerikleri beraber izlemek için Netflix'in web sitesine veya uygulamasına yönlendiriliyorsunuz.

Discord üzerinde herhangi bir kanalda "/heyNetflix" komutunu girerek ulaşabileceğiniz bot, ülke seçimine de olanak sağlıyor. Komutun girilmesinin ardından botun size sorduğu "Kimle izlemek istiyorsunuz?" sorusuna cevap vermeniz gerekiyor. Daha sonrasında ise dizi/film seçerek aynı anda izlemeye başlayabilirsiniz.