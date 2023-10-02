Netflix'te Siber Kıyamet Gerilimi: Dünyayı Geride Bırakmak Filmi Geliyor!

Bay Robot dizisi çok fazla gündem yaratmıştı. Sam Esmail tarafından kaleme alınmış Amerikan psikolojik gerilim-dram televizyon dizisinin konusu da oldukça dikkat çekiciydi.

Baş karakter Elliot Alderson (Rami Male) birçok psikolojik sorunu bulunan ve uyuşturucu bağımlılığı ile boğuşan bir siber güvenlik uzmanı ve hackerdır.

Şimdi dizinin yaratıcısı Sam Esmail, siber güvenlik ve paranoya gibi benzer temaları araştıran bir filmle geri dönüyor.

Filmin Gösterim Tarihi Ne Zaman?

Netflix filmi 22 Kasım'da gösterime girecek ve 8 Aralık'ta yayınlanacak. Dünyayı Geride Bırakın'ın yıldızları Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali ve Kevin Bacon.

Netflix siber kıyamet olarak adlandırılan filmin fragmanını yayınlayarak izleyicileri daha da heyecanlandırdı.

Olay örgüsüne gelince, bu bir Esmail ortaklığı ve oldukça iddialı, Netflix ise son derecede basit bir hikaye örgüsü bıraktı:

“Bir ailenin tatili, gecenin ortasında sığınma arayan iki yabancının gelmesiyle altüst olur; dakika dakika daha korkunç hale gelen bir Siber saldırıdan kaçış arayışıyla sarsılır.”

Sizin filmle ilgili ilk izleniminiz nedir? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsinz.