Netflix'te En Çok İzlenen Diziler Açıklandı! Zirvede Türk Dizisi Var

Netflix tarafından paylaşılan liste ile beraber geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok izlenen diziler belli oldu. Zirvede dram türündeki Enfes Bir Akşam yer aldı. Geçtiğimiz haftalarda izleyiciler ile buluşan dizinin oyuncu kadrosunda Aslı Enver, Engin Akyürek ve Serkan Altunorak dahil pek çok isim bulunuyor.

Netflix Türkiye'de En Çok İzlenen Diziler (13-19 Ekim 2025)

Enfes Bir Akşam Nero the Assassin Gittiğimizi Kimse Görmedi (No One Saw Us Leave) Platonik: Mavi Dolunay Otel Canavar: Ed Gein’in Hikâyesi (Monster: The Ed Gein Story) Milyarderlerin Sığınağı (Billionaires' Bunker) Kral Kaybederse Boots Genie, Make a Wish Alice in Borderland

En popüler dijital yayın hizmetlerinden biri olan Netflix'te geçtiğimiz haftanın en çok izlenen filmleri listesinin ikinci sırasında Nero the Assassin konumlandı. En iyi mini diziler arasında yer alan yapım 1504 yılında geçiyor. Aksiyon dolu sahnelere sahip olan dizinin başrol oyuncu kadrosunda Pio Marmai, Alice Isaaz ve Olivier Gourmet bulunuyor.

Gittiğimizi Kimse Görmedi (No One Saw Us Leave), üçüncü sırada yer aldı. 2025 yılında izleyiciler ile buluşan dizinin ilk sezonunda 5 adet bölüm bulunuyor. Dram türündeki dizinin oyuncuları arasında Tessa Ia, Emiliano Zurita ve Juan Manuel Bernal dahil olmak üzere pek çok isim mevcut.

Kısa sürede çok popüler olan Platonik: Mavi Dolunay Otel, dördüncü sırada konumlandı. İlk sezonu sekiz adet bölümden oluşan komedi dizisinin oyuncuları arasında Gupse Özay, Kerem Bürsin ve Öykü Karayel dahil olmak üzere pek çok isim yer alıyor. Dizi 2025 yılında Netflix üzerinden yayınlanmıştı.

Listenin beşinci sırasında Canavar: Ed Gein’in Hikâyesi (Monster: The Ed Gein Story) bulunuyor. 2025 yılında izleyiciler ile buluşan dizinin ilk sezonunda sekiz adet bölüm mevcut. Dram türündeki dizinin oyuncuları arasında Charlie Hunnam, Laurie Metcalf ve Suzanna Son dahil pek çok isim yer alıyor.