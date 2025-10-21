Euphoria Dizisinin 3. Sezon Tarihi Belli Oldu

Dijital yayın hizmeti HBO Max'in en popüler dizilerinden biri olan Euphoria'nın 3. sezon tarihi belli oldu. Oyuncu kadrosunda Zendaya, Sydney Sweeney ve Hunter Schafer dahil olmak üzere pek çok ismin yer aldığı dizinin yeni sezonu önümüzdeki yıl izleyiciler ile buluşacak.

Euphoria 3. Sezon Tarihi

Euphoria'nın resmî Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre gençlik ve dram türlerindeki dizinin üçüncü sezonu 2026 yılının ilkbahar mevsiminde yayınlanacak. En iyi HBO Max dizileri arasında yer alan Euphoria'nın ikinci sezonu 2022 yılında, ilk sezon ise 2019 yılında izleyiciler ile buluşmuştu.

Euphoria Fragmanı

Euphoria 3. Sezon Konusu

Rue Bennett karakaterini canlandıran Zendaya, geçtiğimiz yıl katıldığı bir podcast yayınında 3. sezonun konusuna dair önemli bir bilgi paylaşmıştı. Zendaya'ya göre yeni sezonda karakterler artık lise dönemini geride bırakmış olacak. Bununla birlikte yeni bir maceraya tanık olacağız.

Euphoria Oyuncuları ve Karakterleri

Zendaya (Rue Bennett)

(Rue Bennett) Hunter Schafer (Jules Vaughn)

(Jules Vaughn) Jacob Elordi (Nate Jacobs)

(Nate Jacobs) Maude Apatow (Lexi Howard)

(Lexi Howard) Alexa Demie (Maddy Perez)

(Maddy Perez) Sydney Sweeney (Cassie Howard)

(Cassie Howard) Nika King (Leslie Bennett)

(Leslie Bennett) Eric Dane (Cal Jacobs)

(Cal Jacobs) Austin Abrams (Ethan Lewis)

(Ethan Lewis) Alanna Ubach (Suze)

Euphoria'nın oyuncuları arasında Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Maude Apatow ve Alexa Demie dahil olmak üzere pek çok isim yer alıyor. Dizide Zendaya "Rue Bennett" karakterini, Sydney Sweeney "Cassie Howard" karakterini, Hunter Schafer ise "Jules Vaughn" karakterini canlandırıyor.