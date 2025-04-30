You Final Sezonu, Netflix Listelerinin Altını Üstüne Getirdi!

Netflix, haftanın en çok izlenen dizilerini açıkladı. Listede birçok yapım yer almışken, yakın zamanda 5. sezonu yayınlanan You dizisi, zirveye adını yazdırdı. Peki kaç kişi tarafından izlendi? İşte Netflix en çok izlenenler!

Netflix'te En Çok İzlenenler

Verilere göre You 5. sezonu, 10 milyon 100 bin kişi tarafından izlenerek lider oldu. Uzun bir süredir merakla beklenen bu final sezonu, Joe Goldberg’ün New York’a geri dönmesini ve milyarder Kate Lockwood ile evliliğini konu alıyor.

Netflix'te en çok izlenenler listesinin ikinci sırasında ise 9 milyon 400 bin kez kişi tarafından izlenen Ransom Canyon 1. sezonu yer aldı. Onu 4 milyon 500 bin ile Black Mirror 7. sezonu ve 3 milyon 800 bin ile Adolescence (Limited Series) takip etti.

Listenin tamamı şu şekilde;

Sıra Dizi Sezon İzlenme Sayısı 1 You 5 10 milyon 100 bin 2 Ransom Canyon 1 9 milyon 400 bin 3 Black Mirror 7 4 milyon 500 bin 4 Adolescence Limited Series 3 milyon 800 bin 5 Raw: 2025 - April 21, 2025 1 3 milyon 600 bin 6 Special Ops: Lioness 1 3 milyon 500 bin 7 A Discovery of Witches 1 2 milyon 700 bin 8 Ms. Rachel 1 2 milyon 300 bin 9 PULSE 1 2 milyon 10 You 1 1 milyon 800 bin

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