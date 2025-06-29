Bu Dizi Tüm Sezonlarıyla Listede! Netflix En Çok İzlenenler Açıklandı

Netflix, 16-22 Haziran 2025 tarihleri arasında dünya genelinde en çok izlenen dizileri açıkladı. Listede birçok popüler yapım yer alırken, bir dizi resmen üç sezonuyla birden sıralamaya girerek öne çıktı. Peki bu hangi yapım? İşte o haftanın en çok izlenen Netflix dizileri...

Netflix'te Haftanın En Çok İzlenen Dizileri

Ginny & Georgia 3. sezonuyla toplam 85 milyon 900 bin saat izlenerek zirvedeki yerini korudu. Sırlarla örülü bir anne-kız hikayesini anlatan dizi, geçtiğimiz hafta da liderlik koltuğundaydı. Onu 53 milyon 300 bin saat izlenen The Waterfront: 1. sezon takip etti.

Üçüncü sırada Dept. Q 1. sezonu 28 milyon 100 bin saat izlenmeyle yer aldı. Dördüncü sırayı ise Ginny & Georgia 2. sezonu 26 milyon 200 bin saatle kaptı. Beşinci sırada ise yine Ginny & Georgia 1. sezonu bulunuyor. Bu sezon 25 milyon saatlik izlenme elde etti. Sıralamanın devamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

16-22 Haziran 2025 tarihleri arasında Netflix'te en çok izlenen diziler şu şekilde sıralandı;

Sıra Dizi İzlenme Süresi 1 Ginny & Georgia: 3. sezon 85 milyon 900 bin saat 2 The Waterfront: 1. sezon 53 milyon 300 bin saat 3 Dept. Q: 1. sezon 28 milyon 100 bin saat 4 Ginny & Georgia: 2. sezon 26 milyon 200 bin saat 5 Ginny & Georgia: 1. sezon 25 milyon saat 6 AMERICA'S SWEETHEARTS: Dallas Cowboys Cheerleaders: 2. sezon 23 milyon 100 bin saat 7 FUBAR: 2. sezon 21 milyon 300 bin saat 8 The Survivors: Limited Series 17 milyon 100 bin saat 9 Sirens: Limited Series 15 milyon 700 bin saat 10 Raw: 2025 - June 16, 2025 5 milyon saat

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir dizi var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.