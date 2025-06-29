Bu Dizi Tüm Sezonlarıyla Listede! Netflix En Çok İzlenenler Açıklandı
Netflix, 16-22 Haziran 2025 tarihleri arasında dünya genelinde en çok izlenen dizileri açıkladı. Peki zirvede hangi yapım yer aldı? İşte sıralama!
Netflix, 16-22 Haziran 2025 tarihleri arasında dünya genelinde en çok izlenen dizileri açıkladı. Listede birçok popüler yapım yer alırken, bir dizi resmen üç sezonuyla birden sıralamaya girerek öne çıktı. Peki bu hangi yapım? İşte o haftanın en çok izlenen Netflix dizileri...
Netflix'te Haftanın En Çok İzlenen Dizileri
Ginny & Georgia 3. sezonuyla toplam 85 milyon 900 bin saat izlenerek zirvedeki yerini korudu. Sırlarla örülü bir anne-kız hikayesini anlatan dizi, geçtiğimiz hafta da liderlik koltuğundaydı. Onu 53 milyon 300 bin saat izlenen The Waterfront: 1. sezon takip etti.
Üçüncü sırada Dept. Q 1. sezonu 28 milyon 100 bin saat izlenmeyle yer aldı. Dördüncü sırayı ise Ginny & Georgia 2. sezonu 26 milyon 200 bin saatle kaptı. Beşinci sırada ise yine Ginny & Georgia 1. sezonu bulunuyor. Bu sezon 25 milyon saatlik izlenme elde etti. Sıralamanın devamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
16-22 Haziran 2025 tarihleri arasında Netflix'te en çok izlenen diziler şu şekilde sıralandı;
|Sıra
|Dizi
|İzlenme Süresi
|1
|Ginny & Georgia: 3. sezon
|85 milyon 900 bin saat
|2
|The Waterfront: 1. sezon
|53 milyon 300 bin saat
|3
|Dept. Q: 1. sezon
|28 milyon 100 bin saat
|4
|Ginny & Georgia: 2. sezon
|26 milyon 200 bin saat
|5
|Ginny & Georgia: 1. sezon
|25 milyon saat
|6
|AMERICA'S SWEETHEARTS: Dallas Cowboys Cheerleaders: 2. sezon
|23 milyon 100 bin saat
|7
|FUBAR: 2. sezon
|21 milyon 300 bin saat
|8
|The Survivors: Limited Series
|17 milyon 100 bin saat
|9
|Sirens: Limited Series
|15 milyon 700 bin saat
|10
|Raw: 2025 - June 16, 2025
|5 milyon saat
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir dizi var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.