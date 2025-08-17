Wednesday, Netflix'in Altını Üstüne Getirdi! Liste Karıştı

Netflix, 4-10 Ağustos tarihleri arasında dünyada en çok izlenen dizileri açıkladı. Böylece platform kullanıcılarının hafta boyunca takip ettiği yapımlar belli oldu. İzlenme sürelerine göre hazırlanan listede zirveyi, kısa süre önce 2. sezonuyla geri dönen Wednesday kaptı.

Wednesday’in ikinci sezonu 201 milyon 600 bin saatlik izlenme süresi elde etti. Onu 58 milyon 500 bin saat izlenen ilk sezon takip etti. Anlaşılan o ki dizinin hayranları, yeni sezona geçmeden önce hikayeyi tazelemek için ilk sezonu yeniden izlemiş.

UNTAMED: 1. sezonu ise 34 milyon 900 bin saat izlenmeyel üçüncüyken, onun arkasında 31 milyon 300 bin saat izlenmeyle The Hunting Wives: 1. sezon, 22 milyon 800 bin saatle Perfect Match 3. sezon ve 15 milyon 800 bin saatle Leanne yer aldı.

Netflix - Haftanın En Popüler Dizileri (4-10 Ağustos 2025)

Sıra Dizi Sezon İzlenme Süresi 1 Wednesday 2 201 milyon 600 bin saat 2 Wednesday 1 58 milyon 500 bin saat 3 UNTAMED 1 34 milyon 900 bin saat 4 The Hunting Wives 1 31 milyon 300 bin saat 5 Perfect Match 3 22 milyon 800 bin saat 6 Leanne 1 15 milyon 800 bin saat 7 Raw: 2025 - August 4, 2025 - 6 milyon 100 bin saat 8 Ms. Rachel 1 6 milyon 200 bin saat 9 Conversations with a Killer: The Son of Sam Tapes 1 5 milyon saat 10 Amy Bradley Is Missing 1 5 milyon 400 bin saat

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Netflix'te en popüler diziler sıralamasında görmeyi beklediğiniz bir yapım var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.